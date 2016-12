Fadi Fawaz, namorado de George Michael, reagiu publicamente à morte do cantor e confirmou ter sido ele o primeiro a deparar-se com o corpo do mesmo.

No Twitter, Fawaz "despediu-se" de George Michael, dizendo que nunca deixará de "sentir a sua falta" e desabafando que nunca esquecerá este Natal após encontrar o seu parceiro "tranquilamente morto, na cama".

O cabeleireiro, que tinha menos 10 anos que George Michael, nunca havia assumido publicamente a sua relação, tendo-o feito agora, após a morte do cantor. George Michael terá sofrido um ataque cardíaco enquanto dormia, na sua própria casa.