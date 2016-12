Os norte-americanos Deftones atuam no Super Bock Super Rock a 15 de julho.

A novidade é dada no Facebook da própria banda, que este ano lançou o álbum Gore, e no do próprio festival.

Este é o segundo nome avançado para o Super Bock Super Rock, depois dos Red Hot Chili Peppers, que tocam a 13 de julho.

Os bilhetes de dia para 13 de julho já esgotaram.

O Super Bock Super Rock 16 acontece no Parque das Nações, em Lisboa, de 13 a 15 de julho.

À venda continuam os passes gerais, por 109 euros, e os bilhetes diários para dias 14 e 15, por 55 euros.