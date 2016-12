Carminho canta Tom Jobim mantém-se na liderança do top nacional de vendas de álbuns, com Moura de Ana Moura a segurar a segunda posição e Até Pensei Que Fosse Minha de António Zambujo a permanecer no último lugar do pódio. Não há qualquer entrada nova na tabela esta semana.

1. Carminho - Carminho Canta Tom Jobim

2. Ana Moura - Moura

3. António Zambujo - Até Pensei Que Fosse Minha

4. The Rolling Stones - Blue & Lonesome

5. Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento - Rancho de Cantadores de Aldeia Nova de São Bento

6. Leonard Cohen - You Want it Darker

7. Metallica - Hardwired... to Self-Destruct

8. Anselmo Ralph - Amor É Cego

9. Panda e os Caricas - Panda e os Caricas 3

10. David Carreira - 360º Live Campo Pequeno

"Starboy" de Weeknd com os Daft Punk também mantém a liderança do top de streaming, com "Say You Won't Let Go" de James Arthur a segurar o segundo posto. "All I Want for Christmas is You", canção de Natal que Mariah Carey editou em 1994, escala até à 10ª posição.

1. The Weeknd feat. Daft Punk - "Starboy"

2. James Arthur - "Say You Won't Let Go"

3. The Chainsmokers feat. Halsey - "Closer"

4. DJ Snake feat. Justin Bieber - "Let Me Love You"

5. Bruno Mars - "24K Magic"

6. Shawn Mendes - "Mercy"

7. Maroon 5 feat. Kendrick Lamar - "Don't Wanna Know"

8. Rae Sremmurd feat. Gucci Mane - "Black Beatles"

9. The Weeknd feat. Daft Punk - "I Feel It Coming"

10. Mariah Carey - "All I Want for Christmas is You"