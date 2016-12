Carrie Fisher, atriz norte-americana conhecida pelo seu papel de Princesa Leia na saga Star Wars, morreu hoje, 27 de dezembro, aos 60 anos.

Há poucos dias, Carrie Fisher tinha sofrido um ataque cardíaco grave, durante um voo entre Londres e Los Angeles.

Segundo o TMZ, um passageiro com formação médica prestou prontos socorros à atriz, que foi levada de ambulância para um hospital de Los Angeles quando, 15 minutos depois, o voo aterrou.

Desde então, Carrie Fisher tinha ficado internada nos cuidados intensivos.

Recentemente, aquela que é recordada por muitos como Princesa Leia do Star Wars lançara um livro, The Princess Diarist, no qual revelou ter tido um romance com Harrison Ford durante a rodagem daqueles filmes.

Conhecida igualmente por papéis em filmes como When Harry Met Sally ou The Blues Brothers, a atriz deixa uma filha, Billie Lourde, o irmão, Todd Fisher, e as irmãs Tricia e Joely Fisher.

Ao longo da sua vida, a atriz lutou contra o vício em estupefacientes. Em 2013, fora hospitalizada por complicações decorrentes da doença bipolar.