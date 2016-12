Top 2016 Mondo XXI, por António Pires

1. Gisela João - Nua

2. Rokia Traoré - Né So

3. Lila Downs - Balas y Chocolate

4. Marafona - Está Dito

5. Aziza Brahim - Abbar El Hamada

6. Octa Push - Língua

7. Fred Martins - Para Além do Muro do Meu quintal

8. Yo-Yo Ma & tye Silk Road Ensemble - Sing Me Hime

9. Monda - Monda

10. Cristina Branco - Menina