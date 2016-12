Poucas horas após a notícia da morte de George Michael, as contas do Twitter da Sony e de Bob Dylan davam conta da morte de outra estrela pop, no caso Britney Spears, deixando várias pessoas em polvorosa.

Tudo não passou, contudo, de uma "brincadeira" por parte de um grupo de hackers, que se apoderou das contas em questão e espalhou as mensagens.

O grupo hacker, que se intitula OurMine, já havia feito o mesmo com as contas oficiais da Marvel Studios e da Netflix no início do ano, sendo que estes ataques servem como "publicidade" para os seus serviços de segurança na internet.

Veja aqui as publicações em questão: