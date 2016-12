Há algumas semanas, uma mulher do estado norte-americano do Maryland, Tyshika Britten, fez um pedido num website de encontros da internet para que a ajudassem a dar aos seus seis filhos um Natal feliz, após a família ter sido despejada de sua casa.

O pedido de Britten chegou à atenção do Washington Post, que publicou um artigo sobre o caso - que se tornou viral, tal como o artigo em questão, sendo lido posteriormente por nada mais nada menos que Eddie Vedder.

À conversa com esse mesmo jornal, o vocalista dos Pearl Jam disse-se "tocado" pela história de Britten, acrescentando que as dificuldades pela qual esta mãe passou lhe lembraram a sua própria infância: "anos houve em que o Pai Natal [me] trazia prendas, mas eram em segunda mão e nem sempre funcionavam", contou.

Dito e feito: Vedder entregou à família um cheque de 10 mil dólares (9 mil e 500 euros), que a ajudará a pagar as suas dívidas e ajudou esta mãe a dar um Natal aos seus filhos.

Mas o músico não foi o único; vários anónimos contribuíram também para a causa, chegando a deixar presentes à porta da casa de Britten e angariando 18 mil dólares (17 mil euros) que auxiliarão ao começo de uma nova vida.