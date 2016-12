Bruce Sprinsgteen tem um novo disco ao vivo. O músico norte-americano lançou, este fim de semana, o registo do concerto que deu em Buffalo, Nova Iorque, em 2009, que não só constituiu o último da digressão Working on a Dream como ainda foi o último com Clarence Clemons encarregue do saxofone, ele que faleceria dois anos depois.

O concerto terá, ainda, interesse para os fãs visto que do alinhamento fizeram parte todos os temas do primeiro álbum de Springsteen, Greetings from Asbury Park, N.J., que foram tocados na íntegra.

O espetáculo teve a duração de três horas e meia e está agora disponível para download através do website do músico, sendo que existirá também uma edição física do disco, com data de lançamento marcada para o dia 23 de janeiro.