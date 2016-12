O rapper norte-americano Troy Ave foi este fim de semana baleado dentro do seu carro, enquanto rumava a casa para se encontrar com a sua família pelo Natal.

Troy Ave, de seu nome verdadeiro Roland Collins, foi atingido num braço e de raspão na cabeça, sendo que se encontra livre de perigo.

No início do ano, Troy Ave foi baleado numa perna durante um incidente no Irving Plaza, em Nova Iorque, que o levou a processar não só aquele espaço como também a promotora Live Nation, por falta de segurança e negligência.