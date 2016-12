O produtor britânico Mark Ronson lamentou, no Twitter, a morte de George Michael. O cantor tinha 53 anos e faleceu em sua casa.

Para Ronson, muitos músicos e produtores de hoje em dia têm para com George Michael "uma dívida impagável", ele que "para além de fenómeno pop global, foi um dos grandes da soul britânica".

O autor de "Uptown Funk", juntamente com Bruno Mars, salienta ainda que foi uma canção de George Michael que o fez escolher a música como carreira. No caso, "I Want Your Sex", tema presente em Faith, de 1987. "O momento em que a secção de sopros entra deu-me vontade de fazer música quando crescesse", escreve.