Os norte-americanos Fleet Foxes encontram-se, neste momento, a trabalhar naquele que será o seu terceiro álbum de estúdio, tendo o vocalista Robin Pecknold revelado, possivelmente, alguns detalhes sobre o mesmo.

Numa publicação entretanto apagada, na sua conta oficial do Instagram, Pecknold mostrou o catálogo da banda no iTunes, onde para além dos anteriores Fleet Foxes e Helplessness Blues estava também um novo álbum, intitulado Ylajili.

A imagem da capa é semelhante ao trabalho do fotógrafo japonês Hiroshi Hamaya, que a banda já havia partilhado em novembro passado, no Facebook, com a legenda "está quase pronto".

Segundo a Stereogum, também é visível na fotografia o logótipo da editora Nonesuch, sugerindo que os Fleet Foxes possam ter assinado pela mesma - os seus álbuns anteriores estiveram a cargo da Sub Pop.