À primeira vista, as canções de Drake e o ioga podem parecer uma combinação estranha. Não foi isso que pensaram, contudo, dois DJs norte-americanos.

Uma aula de ioga ao som de Drake, apropriadamente intitulada "Namasdrake" (fusão de namastê com o nome do rapper), foi criada recentemente por TJ Petracca, em parceria com o também DJ - e instrutor de ioga - Paul Schneider.

As aulas têm sido muito procuradas pelo público, dizendo Schneider que esta fusão se deve às propriedades muito especiais das canções de Drake: "Ele é bastante sensível, mas ao mesmo tempo tem temas hip-hop mesmo duros", explicou, ao L.A. Times. "[Drake] é como o yin e o yang do ioga".