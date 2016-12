O antigo colega de George Michael nos Wham!, Andrew Ridgeley, reagiu já à morte do cantor britânico, aos 53 anos, durante a tarde de domingo.

No Twitter, Ridgeley diz-se "destroçado" - tal como "o mundo da música e o mundo em geral" - e lamenta a morte do seu "grande amigo".

Juntamente com George Michael, Ridgeley criou, com os Wham!, alguns dos temas mais icónicos dos anos 80, como "Club Tropicana", "Wake Me Up Before You Go-Go" e "Last Christmas".

A parceria entre Michael e Ridgeley chegaria ao fim em 1986, com o fim dos Wham!, descrito à altura pelo primeiro como "a separação mais amigável da história da pop".

Em 2012, falou-se na possibilidade de uma reunião dos Wham!, em honra do 30º aniversário do lançamento do seu primeiro álbum, Fantastic, que foi desmentida por George Michael.