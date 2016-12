É uma verdadeira prenda de Natal para os fãs dos Run The Jewels: a dupla hip-hop, formada por El-P e Killer Mike, disponibilizou na noite de Consoada aquele que é o seu terceiro álbum de estúdio, RTJ3.

A data de edição do disco estava marcada para daqui a três semanas, mas foi antecipada pela dupla de forma a "agradecer [aos fãs] por tudo e desejar um feliz Natal", conforme escreveu El-P, no Twitter.

RTJ3 conta com 13 faixas e várias colaborações de peso, como Danny Brown, Kamasi Washington, Tunde Adebimpe (TV On The Radio) e ainda Zack De La Rocha, dos Rage Against The Machine, que não é creditado mas cuja voz se ouve em "Kill Your Masters".

O disco foi entretanto disponibilizado através da Apple Music e do Spotify, sendo que no caso deste último a maioria das faixas foram já removidas. RTJ3 pode, no entanto, ser descarregado legalmente, cortesia dos Run The Jewels.

A dupla é, recorde-se, uma das confirmações para o cartaz do NOS Primavera Sound 2017, tendo atuado naquele mesmo festival em 2015.

Ouça aqui RTJ3 e confira onde o pode descarregar legalmente: