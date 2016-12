Morreu o guitarrista Rick Parfitt, dos Status Quo. Tinha 68 anos e faleceu este sábado, após ter sido internado num hospital em Marbella, Espanha, devido a uma infeção severa.

O anúncio da sua morte foi dado através de um comunicado redigido pelo seu agente e pela família. O músico havia dado entrada no hospital após ter sofrido uma queda, que lhe provocou lesões num ombro.

Segundo o agente, Parfitt preparava-se para editar, em 2017, uma autobiografia, estando também a planear uma carreira a solo após ter anunciado a sua saída da banda britânica, uma das mais populares dos anos 70, devido a um ataque cardíaco.

No comunicado, pode ler-se que a morte do guitarrista será lamentada "pela família, pelos amigos, pelos colegas de banda, pelo agenciamento, pela equipa e por uma dedicada legião de fãs que granjeou após 50 anos de sucessos com os Status Quo". A família pede, ainda, que respeitem a sua privacidade neste momento trágico.