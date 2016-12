A Wikipedia revelou, recentemente, quais foram os artigos ali alojados que sofreram mais edições ao longo de 2016.

No topo da lista está a página referente a todos os falecimentos que ocorreram ao longo do ano, que ficou marcado pelas mortes de personalidades como David Bowie, Fidel Castro ou Muhammad Ali, entre muitos outros.

A página referente ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ocupa a segunda posição desta lista da Wikipedia, com 8900 edições, pouco mais de metade das do primeiro lugar.

O artigo relacionado com música que sofreu mais alterações foi o que se refere à música sul-coreana lançada em 2016, alguns "pontos" acima da página sobre The Life of Pablo, o último álbum de Kanye West.