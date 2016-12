Os Nine Inch Nails regressaram esta semana aos discos, com o lançamento de um novo EP, Not The Actual Events, que conta com colaborações de artistas como Dave Grohl, dos Foo Fighters, e Dave Navarro, dos Jane's Addiction.

Segundo Trent Reznor, mentor da banda, os Nine Inch Nails não ficarão, contudo, por aqui. Para 2017 estão reservados mais dois projetos "em grande", segundo contou o próprio à rádio Beats 1.

Reznor não especificou muito mais acerca destes projetos, mas explicou ter trabalhado com o compositor Atticus Ross - que é agora membro oficial dos NIN - em mais de 80 peças musicais ao longo dos últimos anos.

Apesar de pouco desse material ter sido guardado, Reznor disse que tem experimentado com vários géneros musicais e técnicas de produção. O músico ressalvou, no entanto, que não tem quaisquer planos para levar os Nine Inch Nails em digressão.