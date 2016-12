O novo álbum de Beck é talvez um dos mais aguardados de 2017 e, segundo o músico, não deverá tardar a chegar aos fãs.

Numa entrevista à estação de rádio norte-americana KROQ, Beck afirmou que o sucessor de Morning Phase, de 2014, "já está terminado" e será editado "muito em breve".

Segundo o músico, o álbum deveria ter saído este ano, mas foi sendo sucessivamente adiado devido às suas digressões e "a milhões de outras coisas". No último ano, Beck editou dois singles: "Dreams", que fez parte da banda-sonora do videojogo FIFA '16, e "Wow".

Consta que o disco será inspirado pelos Strokes, após Beck ter atuado com a banda nova-iorquina no festival britânico British Summer Time, em 2015. "É noite de verão, as pessoas estão de braços no ar. É uma coisa comunal, celebratória. Quis levar esse tipo de energia e alegria para o estúdio", afirmou.

"Este disco tem sabido a liberdade, já que tenho tido tempo de trabalhar numas coisas e experimentar outras. Vou demasiado longe numa direção, e depois noutra. Houve algumas ideias que tive enquanto fazia o disco que são interessantes, e que me empurraram noutras direções", acrescentou.