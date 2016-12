Tal como os filmes, também a banda-sonora de A Guerra Das Estrelas se tornou icónica, em especial o tema-título e a famosa "Marcha Imperial".

Estes dois temas são da autoria do compositor John Williams, que fez recentemente uma confissão curiosa: nunca viu qualquer um dos filmes da saga.

Em entrevista ao jornal britânico The Mirror, o compositor afirmou que tal se deve às inúmeras horas que passou a trabalhar nos filmes. "Quando termino um filme, [isso significa que] vivi com ele, dobrei-o, gravei por ele. Saio do estúdio e penso: 'ah, está acabado'. Não sinto [por isso] qualquer impulso de ir ao cinema e vê-lo", explicou.

Williams disse, ainda, que não considera que os filmes sejam "clássicos". "Muitos deles não são memoráveis", afirmou, acrescentando: "Esta é talvez a música mais popular que já compus". Tal não o impede, contudo, de continuar a trabalhar; Williams já está a trabalhar na banda-sonora de Star Wars: Episode VIII, que chegará aos cinemas em dezembro do próximo ano.