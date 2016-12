Acabado de chegar da Califórnia, onde esteve a gravar o seu próximo álbum no Rancho de la Luna, Legendary Tigerman atua hoje - no âmbito dos já habituais concertos da quadra natalícia - na Zdb. Os bilhetes, porém, estão perto de esgotar.

A novidade é que há um novo concerto, que ainda não estava marcado, no dia 26 de dezembro. A entrada, tal como nos restantes dias, tem o valor de €15.

Para a noite de Natal, dia 25 de dezembro, já não restam bilhetes pois a lotação está completamente esgotada para mais um concerto da longa série "Fuck Christmas!"

Legendary Tigerman esteve nas últimas semanas nos Estados Unidos da América, de forma a levar por diante as sessões de gravação do seu novo álbum de originais. A produção esteve a cargo de Dave Catching, proprietário dos estúdios Rancho de la Luna (onde já gravaram os Queens of the Stone Age, Arctic Monkeys e muitos outros) e guitarrista dos Eagles of Death Metal. O disco tem saída prevista para o próximo mês de setembro.