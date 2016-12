Dave Mustaine mantém um perfil bastante ativo no Twitter, respondendo às perguntas dos fãs sempre que pode.

Recentemente, o líder dos Megadeth foi questionado sobre quem seria o melhor jogador de futebol: se Cristiano Ronaldo, se Messi. A sua resposta? Pelé...

Recentemente, o músico deu uma entrevista à Fox News, onde fala do momento atual dos Megadeth, que editaram Dystopia, o seu 15º álbum de estúdio, no início do ano.

O disco está, aliás, na corrida por um Grammy para "Melhor Interpretação Heavy Metal", que Mustaine não se importaria, obviamente, de vencer. "O reconhecimento é bom, [mas] eu gostava de ganhar", afirmou.

Os Megadeth já foram por 12 vezes nomeados para um Grammy, mas nunca conseguiram vencer. Contudo, não será uma vitória ou uma derrota que manchará "o ano incrível dos Megadeth". "Ser nomeado é o grande final para uma campanha perfeita", afirmou o guitarrista.