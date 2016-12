Na véspera de Consoada, Lisboa irá iluminar-se com a música. Para hoje estão marcados concertos de Legendary Tigerman, de regresso à capital após uma temporada no Rancho de La Luna, e dos Pop Dell' Arte.

O concerto de Tigerman fará parte do seu tradicional espetáculo de Natal na Galeria Zé dos Bois, no Bairro Alto, que tem o nome de um dos seus discos mais célebres: Fuck Christmas, I Got The Blues.

Tigerman subirá ao palco a partir das 23h horas, sendo que este não será o seu único concerto naquela sala; no dia 25 voltará a pisar o "aquário" da Zé dos Bois. Os bilhetes encontram-se à venda na Tabacaria Martins, na Flur e na própria ZdB, ao preço de 15 euros.

Mais abaixo, no Cais do Sodré, os Pop Dell' Arte, de João Peste, regressam a uma casa que bem conhecem para apresentarem não só alguns dos seus temas mais icónicos, como "Sonhos Pop" ou "Querelle", mas também para mostrarem alguns temas novos.

O concerto terá lugar no Sabotage e a este seguir-se-à um DJ set de Nuno Rabino, com os bilhetes à venda no espaço, pelo preço de 10 euros. No dia de Natal, João Peste voltará ao Sabotage, para um DJ set que sucederá a um concerto das Señoritas (6 euros).