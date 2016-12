Capitão Fausto no Coliseu dos Recreios, 10 e 10 da noite. As luzes apagam-se, o povo solta o seu trovão, a banda entra ao som do ensemble (flautas, oboé, trompete, trompa, clarinete, percussão, guitarras acústicas e contrabaixo) que a vai complementar ao longo de uma hora e quarenta minutos. Tudo a postos.

Foi uma ótima ideia. Aproveitando a adaptação do Coliseu dos Recreios aos espetáculos de circo que é costume a sala acolher nesta altura (há trapézio montado), os Capitão Fausto posicionam-se rigorosamente a meio da arena, com cada um dos cinco rapazes a ocupar uma plataforma distinta - uma espécie de pentágono dentro de um círculo. No palco habitual do Coliseu, ao fundo, estão os músicos adicionais, entre os quais o contrabaixista Pedro Wallenstein, pai do vocalista dos Capitão Fausto.

Virados para dentro, tocando de frente uns para os outros, Domingos Coimbra (baixo), Tomás Wallenstein (voz, guitarra), Manuel Palha (guitarra, teclado), Francisco Ferreira (teclados) e Salvador Seabra (bateria) começam com "Corazón", uma das canções mais sonantes de Capitão Fausto Têm Os Dias Contados, o terceiro álbum do quinteto e, para a BLITZ, o melhor longa-duração lançado entre nós no ano que se apresta para findar. Dispondo-se como numa sala de ensaios (suspeitamos que foi de lá que vieram os tapetes persas que encimam cada uma das plataformas), os cinco estão também bem perto do público. Este, harmoniosamente, distribui-se em círculos concêntricos. Poucas vezes vimos tamanha proximidade no Coliseu.

Aperaltados, os Capitão Fausto prosseguiram no "ataque" ao álbum novo - mais clássico, menos trepidante que os dois primeiros -, recuando até ao seu tema de arranque, "Morro na Praia", também pensado para soar com a camada extra dos músicos convidados. Nem sempre, assinale-se, este incremento sonoro (presente no disco mas ausente na vida de estrada da banda) consegue sobressair: a pujança de uma banda coesa "abafa", por vezes, a subtileza do verniz extra.

A ocasião é especial, não haja dúvidas, mas os Capitão Fausto não a querem insuflar com pompa escusada: não há canções a alindar-se para a festa; não ouvimos solos extra ou variações gongóricas do que já conhecemos; os únicos enfeites serão os de Natal à porta da sala mais emblemática da capital portuguesa.

Não há truques na manga (ainda que a manga seja de melhor corte), apenas um bom repertório servido sem grandes apresentações, bajulação cliché ou incitações corriqueiras ao aplauso - é a primeira vez em muito tempo que não ouvimos palmas descompassadas a pontuar momentos mais mortos. E isto acontece porque os Capitão Fausto têm um público fiel, conhecedor e muito generoso na entrega. E porque banda e séquito parecem estar em miraculosa sintonia, mesmo quando se percebe que a ginga de Gazela, o primeiro álbum, provoca na plateia ondulações de maior porte do que o charme mais recatado de algumas das canções mais recentes. "Teresa", "Santa Ana", "Supernova" ou "Verdade" são bons exemplos do fervor dos primórdios.

Nesta alternância de ritmos e apetites, há também espaço para o excitante Pesar o Sol mostrar os seus méritos. O disco psicadélico dos Capitão Fausto tem, logo no início, direito a dupla menção com "Maneiras Más" e "Nunca Faço Nem Metade", sendo mais adiante o turbilhão de "Litoral" ou "Ideias" intrometido airosamente entre a cadência compassada de feitos mais recentes como "Semana em Semana" ou "Os Dias Contados". A rotina de uma banda que tocou muito em 2016 não deixa de ser notada: apesar de mostrar uma concentração (responsabilidade?) maior do que noutros momentos, este é um combo que sabe tocar de olhos fechados e a quem uma imaginativa malha de sintetizador ou o solo de guitarra intencionalmente escorregadio de "Tem de Ser" nunca sai ao lado.

Com o público nas mãos, tocando bem mais do que falando e fazendo dos vários momentos distintos do seu repertório um bolo só, os Capitão Fausto retiram-se depois da estupenda "Amanhã Tou Melhor", canção sem a qual a música portuguesa publicada em 2016 ficaria mais pobre. Regressam, em merecida apoteose, para o rock galáctico de "Célebre Batalha de Formariz", agradecimentos variados e o charme absoluto de "Alvalade Chama Por Mim", canção maior que encerra o terceiro álbum e também aqui, num Coliseu rendido, nos manda para casa mais felizes.

Alinhamento:

Corazón

Morro Na Praia

Maneiras Más

Nunca Faço Nem Metade

Mil e Quinze

Grelha II

Santa Ana

Tem De Ser

Flores do Mal

Pesar o Sol

Lameira

Litoral

Semana Em Semana

Os Dias Contados

Supernova

Febre

Ideias

Teresa

Verdade

Amanhã Tou Melhor

Encore:

Grelha I

Célebre Batalha de Formariz

Alvalade Chama Por Mim