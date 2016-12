Tom Barman, dos dEUS, irá regressar a Portugal no final do ano, para um DJ set no antigo cinema Batalha, no Porto, na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro.

O músico é o cabeça de cartaz da festa "Bye Bye Batalha", que contará com duas zonas de música distintas: uma na sala principal do edifício e outra no átrio, abarcando diversos géneros musicais.

Para além de Barman, a festa contará com o radialista Fernando Alvim, da Antena 3, e com os DJs portuenses Orlando Gonçalves, The Boys Next Door, Ricardo Salazar e Rui Pereira.

Em comunicado de imprensa, é explicado que o nome desta festa «é simultaneamente um aproveitamento da expressão portuense “Bai no Batalha” e uma actualização da tradição, com o “Bye” dirigido a 2016, “New” de saudação a “2017” e “Batalha” como a recuperação de um espaço mítico» da cidade do Porto.

Os bilhetes, que dão direito a quatro senhas de bebida, estarão disponíveis na Tubitek (na Praça D. João I) a partir de dia 26 de dezembro, ao preço de 15 euros. No dia do evento, aumentarão para 20 euros.