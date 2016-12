O DJ e produtor austríaco Parov Stelar é a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive '17, que se realiza de 6 a 8 de julho do próximo ano.

Parov Stelar irá atuar no palco Heineken, a 7 de julho, juntando-se assim a outros nomes já confirmados, como as Warpaint e os Wild Beasts.

O músico, que se apresentará com a sua banda, trará a Portugal a digressão The Burning Spider, que conta com temas recentes como "Grandpa's Groove" e "Cuba Libre".

Este será o regresso de Parov Stelar a um local que bem conhece, tendo atuado no festival de Algés em 2014. Os bilhetes para o mesmo já se encontram à venda em todos os locais habituais, ao preço de 59 euros (bilhete diário) ou 129 euros (passe geral).



NOS ALIVE '17

De 6 a 8 de julho, Passeio Marítimo de Algés

6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)



8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Kodaline (Palco NOS)