Foram anunciadas esta quarta-feira as primeiras confirmações para aquela que será a 21ª edição do festival MEO Sudoeste, que decorrerá de 1 a 5 de agosto de 2017.

O DJ holandês Martin Garrix é o primeiro grande nome no cartaz do festival, ele que ali atuou este ano, juntando-se-lhe os Two Door Cinema Club e o rapper norte-americano, radicado em Portugal, Mishlawi.

O Meo Sudoeste, que celebrará no próximo ano 20 de existência, voltará a ocupar a Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar.

Os bilhetes já se encontram à venda em todos os locais habituais, com o bilhete diário a custar 48 euros e o passe geral 105 euros. Está também disponível um fã pack FNAC, de edição limitada (que inclui passe geral), por 85 euros.