Os Capitão Fausto sobem hoje ao palco do Coliseu de Lisboa. No centro das atenções, Capitão Fausto Têm Os Dias Contados, o terceiro álbum do grupo de Lisboa, eleito pela BLITZ o Melhor Álbum Nacional de 2016.

À BLITZ, a banda declarou que a chegada à mais emblemática sala da capital é encarada com entusiasmo mas também com os pés assentes no chão. "Estamos mais preocupados em dar um bom espetáculo do que em assumir que é um novo marco", referiu o baixista Domingos Coimbra.

"Lembro-me de estar com o Tomás [Wallenstein, vocalista e guitarrista] no festival de Paredes de Coura há vários anos e comentarmos 'era lindo um dia tocarmos aqui'. Lembro-me de estarmos todos no Super Bock Super Rock, um ano antes de lá tocarmos, e dizermos 'era lindo atuarmos aqui'. E de vermos vários concertos no Coliseu e pensarmos, entre nós, 'era incrível também tocarmos aqui, um dia'. É o nosso Royal Albert Hall", acrescentou.

Novidade em relação aos concertos anteriores é o facto de a banda atuar não no palco do Coliseu, mas no centro da plateia, "como já fizeram os Dead Combo", avançou o baterista Salvador Seabra à BLITZ, em novembro último - altura em que foi lançado, através da BLITZ Records, o álbum Rui: A Voz de Praga, do projeto Lancelot. E Tu, a pré-história dos Capitão Fausto.

Os Capitão Fausto contarão neste concerto com alguns convidados, de modo a tornar a sonoridade do concerto mais próxima da do disco. Espere, por isso, ouvir o som de instrumentos como o contrabaixo, o trompete, o clarinete ou o oboé. Se é certo que a banda atuará no centro da sala, os músicos adicionais vão tocar no palco "tradicional" do Coliseu.

Este concerto no Coliseu da capital, para o qual restam apenas alguns lugares de camarote, encerra um ano em que a banda atuou por todo o país e fez parte dos cartazes do principais festivais, como o Super Bock Super Rock, o Rock in Rio-Lisboa ou o Vodafone Paredes de Coura.