Três anos após o lançamento do seu álbum de estreia, Days Are Gone, que lhes valeu o reconhecimento da crítica e dos fãs, as Haim estão a preparar o seu regresso à música.

O trio de irmãs de Los Angeles anunciou esta semana estar já a trabalhar no seu segundo álbum de estúdio, que tem a sua data de lançamento prevista para o próximo verão.

O álbum, que ainda não tem nome, deveria ter saído este outono, mas foi adiado. "Compomos tudo, tocamos tudo, e ajudamos a produzir tudo. Estas coisas levam o seu tempo e recusamo-nos a editar algo pelo qual não estejamos 100% apaixonadas", justificou a guitarrista Danielle Haim, em entrevista à Entertainment Weekly.

Nos últimos tempos, as Haim têm estado a trabalhar com Rostam Batmanglij, ex-Vampire Weekend, e com Ariel Rechtshaid, produtor de Brandon Flowers, dos Killers.

"Estamos muito excitadas com o próximo capítulo, queremos partir em digressão e dar tudo em 2017", disse ainda. A baixista Este Haim acrescentou: "Vocês nem sabem o que vos espera", disse, dirigindo-se aos fãs.