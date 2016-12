Já foram escolhidos os seis artistas que entrarão para o Rock And Roll Hall Of Fame a partir de 2017. Pearl Jam, Tupac Shakur, Journey, Electric Light Orchestra, Yes e Joan Baez foram os eleitos.

De fora ficaram nomes como os Kraftwerk, Depeche Mode, MC5 ou The Smiths, que terão agora de esperar mais um ano para poderem ser selecionados.

Para além destes, também Nile Rodgers, dos Chic - que não fazem parte do Hall of Fame -, irá receber um prémio por Excelência Musical.

Pela primeira vez, o Rock And Roll Hall Of Fame irá honrar membros específicos de cada banda, por oposição ao que sucedia anteriormente, quando todos os membros eram eleitos.

Assim, pelos Pearl Jam, só o baterista Matt Cameron fará parte do "corredor da fama", tal como Dave Krusen, o baterista original. Dave Abbruzzese ficará de fora.

A cerimónia de 2017 terá lugar no Barclays Center, em Brooklyn, no próximo dia 7 de abril.