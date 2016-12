Chegou às bancas a BLITZ de janeiro, com os melhores de 2016 na capa.

Os melhores álbuns, internacionais e nacionais, do ano, com textos desenvolvidos sobre os primeiros classificados, são um dos destaques deste artigo, bem como os topes das colunas especializadas - sobre heavy metal, world music e folk - e as reedições mais marcantes dos últimos meses.

As melhores prendas (discos especiais, caixas de luxo e livros sobre música) para este Natal, um artigo sobre o legado de David Bowie, Prince e Leonard Cohen e outro, também de Rui Miguel Abreu, sobre um dos períodos de ouro de Tom Waits, com entrevista a dois dos seus músicos, são outros dos destaques da BLITZ de janeiro.

Ainda nesta edição, acompanhe a viagem de Ricardo Marques, coordenador da revista E, do Expresso, com Gisela João, na sua digressão pela Bélgica, e saiba mais sobre a reedição de Out of Time, dos R.E.M.

Pode ler também uma entrevista com Kurt Wagner, dos Lambchop, sobre o novo disco, Flotus, os concertos em Portugal em janeiro e a América de Trump.

Carminho e Paulo Jobim também falaram com a BLITZ, sendo fotografados por Rita Carmo, ao passo que Mundo Segundo, de quem oferecemos um disco grátis este mês, é entrevistado por Rui Miguel Abreu.

Os também portugueses The Poppers conversaram com Mário Rui Vieira sobre Lucifer, o novo disco, produzido por Legendary Tigerman, que é a nova edição da BLITZ Records.

A BLITZ nº 127 está nas bancas ao preço de 3,90 euros. Com a revista, receberá grátis o CD Sempre Grato, de Mundo Segundo.