Os Chic irão editar, em 2017, aquele que será o seu nono álbum de estúdio e o primeiro em 25 anos. It's About Time é o título do novo registo da banda de Nile Rodgers.

O álbum, que sucede a Chic-Ism, de 1992, deveria ter sido lançado em 2015, mas foi sendo sucessivamente adiado. "[Não queria] lançar um disco sobre a alegria de viver num ano com tantas mortes", justificou o guitarrista.

Rodgers relembrou ainda o momento da morte de Prince, em abril passado, comparando-o a "ser atingido por um relâmpago", o que o levou a escolher este título para o álbum. "O tempo é muito importante, e o que fazemos com ele é tudo", disse.

Para além de Prince, Rodgers lembrou ainda David Bowie, especialmente "Let's Dance", tema no qual colaborou. "[Esse] é um dos pontos mais altos da minha carreira", afirmou.

It's About Time servirá também para celebrar não só o 40º aniversário da banda que marcou o período disco, mas também o 40º aniversário da mítica discoteca Studio 54, em Manhattan. Segundo Rodgers, o álbum conterá dez faixas, não se sabendo ainda a data exata do seu lançamento.