Está confirmado mais um nome para a edição de 2017 do NOS Alive. Os Kodaline irão juntar-se aos Depeche Mode e Imagine Dragons, que também atuam a 8 de julho, último dia do festival, no palco NOS.

Este concerto marcará o regresso da banda irlandesa a Portugal, eles que fizeram parte do cartaz do MEO Marés Vivas deste ano. Consigo virão os temas dos seus dois álbuns de estúdio, In a Perfect World (2013) e Coming Up For Air (2015).

O NOS Alive '17 realiza-se de 6 a 8 de julho e os bilhetes já se encontram à venda em todos os locais habituais, ao preço de 59 euros (bilhete diário) ou 129 euros (passe geral).



NOS ALIVE '17

De 6 a 8 de julho, Passeio Marítimo de Algés



6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)



8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Kodaline (Palco NOS)