Elton John: The Cut. É este o nome de uma competição mundial criada pelo músico britânico, que visa a criação de videoclips oficiais para três dos temas mais icónicos de Elton John: "Bennie and the Jets", "Rocket Man" e "Tiny Dancer".

O projeto é apoiado pelo YouTube e dará uma oportunidade a jovens criadores para mostrarem os seus trabalhos, nesta que é também uma celebração do 50º aniversário da parceria entre Elton John e o compositor Bernie Taupin.

As subscrições serão abertas ao público a partir do próximo dia 9 de janeiro, sendo que cada tema terá de respeitar um determinado elemento artístico. O vídeo de "Rocket Man" terá de ser uma animação, o de "Tiny Dancer" em formato live action e o de "Bernie and the Jets" terá necessariamente de incluir uma coreografia.

Os três vencedores serão depois escolhidos pelo próprio Elton John e por Bernie Taupin, bem como por um painel de criadores do YouTube e personalidades ligadas à indústria discográfica. Os vídeos serão depois estreados no YouTube a partir do próximo verão.

Aos candidatos será providenciado o material necessário de forma a levarem a bom porto as suas ideias, sendo este fornecido pelo YouTube - que também oferecerá um cheque no valor de 10 mil dólares (9600 euros) aos vencedores. A competição terminará no dia 23 de janeiro e está aberta a todas as pessoas com mais de 16 anos.