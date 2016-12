É uma referência do hip-hop "tuga", homem dos Dealema, companheiro de estrada de Sam The Kid, incansável agitador de águas. Agora, Mundo Segundo agradece por tudo o que conquistou em duas décadas de intensa carreira: Sempre Grato é o título do CD que recebe gratuitamente com a BLITZ deste mês e que será apresentado ao vivo no Hard Club, no Porto, a 21 de janeiro, e no Musicbox, em Lisboa, a 27 do mesmo mês.

Descreveu-se a si mesmo como um "ancião" no título do seu projeto a solo anterior, que data de 2014. E esse é, sem dúvida, um estatuto que assenta na perfeição a Mundo Segundo, homem dos Dealema que há duas décadas carrega a chama do hip-hop nacional, agitando os subterrâneos a partir do seu mítico Segundo Piso ou no programa Skillz que assina na Rádio Nova Era, do Porto. O percurso erguido em cima dessa ética de trabalho permitiu-lhe percorrer hoje importantes palcos – pisou, com Sam The Kid, o palco BLITZ do festival Sol da Caparica no verão passado, por exemplo – e, por isso mesmo, a gratidão é algo que lhe anima a inspiração. É esse o ponto de partida para o EP que agora apresenta com a BLITZ, sete novos temas a que deu o título Sempre Grato.

Eis o alinhamento do álbum:

1. O Forjar da Espada

2. Margens do Douro

3. Não Há Competição

4. Monólogo

5. Não Quero Saber

6. Respeito e Coragem

7. Sempre Grato

