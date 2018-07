IRON MAIDEN

Altice Arena, Lisboa

13 de julho

Entre 40 euros e 50 euros



NOS ALIVE 2018

Passeio Marítimo de Algés

De 12 a 14 de julho

13 de julho

Palco NOS

Kaleo 17h00

Black Rebel Motorcycle Club 18h25

Blossoms 19h50

The National 21h20

Queens of the Stone Age 23h05

Two Door Cinema Club 01h30

Palco Sagres

Sound Bullet 17h00

Japandroids 17h50

Eels 19h00

Yo La Tengo 20h25

Portugal. The Man 22h00

Rag 'N' Bone Man 23h30

Future Islands 01h00

CHVRCHES 02h45

Palco NOS Clubbing

XXIII 17h00

Na Surra 18h00

Populous 19h15

Kokoko! 20h15

Rastronaut + Akacorleone 22h35

Sango 23h50

Branko 01h20

DJ Lag 02h40

Palco Comédia

Miguel Lambertini 18h00

Bruno Henriques 19h25

Rui Cruz 20h50

Simon Day 22h35

Kalashnikov 00h50

EDP Fado Café

Teresinha Landeiro 17h30

Teresinha Landeiro 19h25

Buba 20h50

Buba 22h35

You Should Be Dancing 00h00

Coreto By Arruada

Isabela Nóbrega 17h30

Secret Show 18h40

Beatriz Pessoa 20h00

Bernardo 21h25

Minta & The Brook Trout 23h00

Surma 00h30

Pórtico NOS Alive

Road 31 15h00

Road 31 16h15

Trio Cadmira +1 17h30

Trio Cadmira +1 18h45

Catxibi 20h00

14 de julho

Palco NOS

The Last Internationale 17h00

Alice In Chains 18h10

Franz Ferdinand 19h35

Jack White 21h05

Pearl Jam 23h15

MGMT 01h55

Palco Sagres

Churky 17h00

Marmozets 17h45

Real Estate 19h05

Clap Your Hands Say Yeah 20h35

Mallu Magalhães 22h15

At the Drive-In 01h15

Perfume Genius 03h00

Palco NOS Clubbing

Morgan 17h00

Bateu Matou 17h55

Lao Ra 19h10

Throes + The Shine 20h20

Monarchy 21h50

The Gift 01h00

Xinobi 02h30

Palco Comédia

João Pinto 17h45

Ana Garcia Martins 19h10

Diogo Batáguas 20h35

Pedro Teixeira Mota 22h35

Cebola Mol 01h15

EDP Fado Café

Marta Pereira da Costa 17h30

Marta Pereira da Costa 19h10

Jorge Palma 20h35

Jorge Palma 22h35

You Should Be Dancing 00h00

Coreto By Arruada

Primeira Dama 17h25

Mighty Sands 18h35

Cachupa Psicadélica 20h05

Lotus Fever 21h35

800 Gondomar 23h15

Pórtico NOS Alive

P'laguita 15h00

P'laguita 16h15

Jimdungo 17h30

Jimdungo 18h45

Bunny O'Williams 20h00



HURRAY FOR THE RIFF RAFF

Theatro Circo de Braga, 17 de julho

12 euros (6 euros com cartão)

EDP COOL JAZZ



17 de julho

BadBadNotGood e Dead Combo - Parque Marechal Carmona (Cascais)



18 de julho

Salvador Sobral e Toty Sa Med

Parque Marechal Carmona, Cascais

Entre 25 euros e 35 euros



20 de julho

Gregory Porter e Elas e o Jazz - Hipódromo de Cascais

Entre 25 e 50 euros



26 de julho

Jessie Ware e Jordan Rakei no Parque Marechal Carmona, Cascais

Entre 30 euros e 40 euros



28 de julho

Van Morrison - Hipódromo de Cascais

Entre 25 euros e 75 euros

31 de julho

Norah Jones, Benjamim e Jéssica Pina - Hipódromo de Cascais

Entre 25 euros e 70 euros



SUPER BOCK SUPER ROCK

Parque das Nações, Lisboa

De 19 a 21 de julho



Entre 55 euros (bilhete de dia) e 109 euros (passe de três dias)

19 de julho

Palco Super Bock

00h10 - Justice

22h15 - The xx

20h00 - Tributo Who the F*ck Is Zé Pedro



Palco EDP

22h50 - The Vaccines

21h15 - Lee Fields & the Expressions

19h20 - Temples

18h00 - Parcels

17h00 - The Parkinsons



Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Mirror People

21h00 - Filipe Sambado e os Acompanhantes

19h20 - Vaiapraia e as Rainhas do Baile



Palco Somersby

2h50 - Songhoy Blues

1h30 - Mahalia



20 de julho

Palco Super Bock

23h50 - Travis Scott

22h00 - Anderson .Paak & the Free Nationals

20h00 - Slow J



Palco EDP

22h50 - Tom Misch

21h10 - Princess Nokia

19h20 - Oddisee & Good Company

18h00 - Prof Jam

17h00 - Olivier St. Louis



Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Ermo

21h10 - Luís Severo

19h20 - Virtus



Palco Somersby

2h50 - Pierre Kwenders

1h05 - The Alchemist



21 de julho

Palco Super Bock

00h00 - Julian Casablancas & the Voidz

23h20 - La Fura Dels Baus

21h40 - Benjamin Clementine

21h20 - La Fura Dels Baus

20h00 - Stormzy



Palco EDP

22h15 - The The

20h40 - Sevdaliza

19h20 - Baxter Dury

17h30 - Isaura

Palco LG by Rádio SBSR

22h50 - Pop Dell'Arte

21h00 - Keep Razors Sharp

19h20 - Sunflowers



Palco Somersby

2h40 - DJ Big

1h10 - Sofi Tukker



MEO MARÉS VIVAS



Antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia



De 20 a 22 de julho



20 de julho

Palco Meo

Jamiroquai

Goo Goo Dolls

Richie Campbell

Manel Cruz



Palco Santa Casa

Fernando Daniel

We Find You



21 de julho

Palco Meo

Kodaline

David Guetta

Carolina Deslandes

Black Mamba



Palco Santa Casa

Via

Tiago Nacarato



22 de julho

Palco Meo

Rita Ora

Joss Stone

D.A.M.A.

Laura Pergolizzi



Palco Santa Casa

Janeiro

Bárbara Bandeira



Entre 35 euros e 65 euros



MIMO

Amarante

De 20 a 22 de julho

Entrada livre



Matthew Whitaker Trio (Estados Unidos)

Hudson, supergrupo com Jack DeJohnette, John Scofield, John Medeski e Scott Colley (EUA)

GoGo Penguin (Inglaterra)

Shai Maestro Trio (Israel)

Baiana System, Moacyr Luz e Almério (Brasil)

Goran Bregovic Wedding and Funeral Band (Sérvia)

Otto (Brasil)

Orquestra Chinesa Cheong Hong de Macau (China)

Timbila Muzimba (Moçambique)

Pablo Lapidusas International Trio (Argentina/Brasil/Cuba)

Dona Onete (Brasil)

Noura Mint Seymali (Mauritânia)

Rui Veloso, Dead Combo, Bruno Pernadas e Marta Pereira da Costa(Portugal)



BRAGA GROOVE

Fórum Braga, 27 e 28 de julho

Thievery Corporation (dia 27) e Yann Tiersen (dia 28)

Entre 25 euros (um dia) e 40 euros (passe)



BELÉM ART FEST

Belém, Lisboa

27 e 28 de julho

Dia 27: Marcelo Camelo, Mosteiro dos Jerónimos e Dengue Dengue, Museu Berardo

Dia 28: Conan Osiris no Museu Berardo

Bilhete diário: 30 euros



CAETANO VELOSO

(com os seus três filhos, Moreno, Zeca e Tom)

30 de julho, Coliseu do Porto

1 de agosto, Coliseu de Lisboa



Entre 25 euros e 75 euros (Porto)

Entre 20 euros e 90 euros (Lisboa)

MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar, de 7 a 11 de agosto

Passe - 100 euros, Bilhete diário - 48 euros

7 de agosto

Palco Super Bock

MC Fioti

Francisco Cunha

Ben Ambergen

8 de agosto

Palco MEO

J Balvin

Don Diablo

Deejay Telio

Piruka

Palco LG

Blaya

Caroletta

B3L2



9 de agosto

Palco MEO

Hardwell

Jason Derulo

Wizkid

C4 Pedro

Palco LG

Eva Rap Diva

Papillon

RichFellaz



10 de agosto

Palco MEO

Mashmello

Lil Pump

Desiigner

Mundo Segundo & Sam the Kid

Palco LG

Bispo

DOMI

MAR



11 de agosto

Palco MEO

Shawn Mendes

Lemaitre

Karetus & Friends

Diogo Piçarra

Palco LG

Paulo Sousa

Enoque

YUZI

Ivo Lucas



NEOPOP

Viana do Castelo

De 8 a 11 de agosto



90 euros até 31 de maio, 105 euros entre 1 de junho e 31 de julho e 120 euros a partir de 1 de agosto

8 de agosto

Neo Stage

Ivan Smagghe

St. Germain

Mr Herbert Quain

Rui Vargas

Anti Stage

Diana Oliveira

Frank Maurel

Freshkitos

Magazino

Nuno Carneiro

Tiago Fragateiro

9 de agosto

Neo Stage

Adriatique

Agents of Time

Apollonia

Ben Klock

Nastia

Recondite

Solomun

Switchdance

Trikk

Anti Stage

Aleksi Perälä

DJ Nobu

Dopplereffekt

Mozghan

Solar b2b Intergalactic Gary

Tijana T



Dexter

Terzi

Tiago



10 de agosto

Neo Stage

Jeff Mills

Joseph Capriati

Len Faki

Paula Temple b2b Rebekah

Ricardo Villalobos

Cardia

Gusta-vo



Anti Stage

Anna Halefa

Carlos Souffront

Conforce (live)

Vrilski (live)

Zadig b2b Marcelus



Ruuar

Sepypes



11 de agosto

Neo Stage

Josh Wink

Kink (live)

Marco Carola

Nina Kraviz

Paul Ritch (live)



Nuno Di Rosso

Serginho b2b Zé Salvador



400PPM (live)

Dax J

Dorisburg (live)

Fjaak (live)

Freddy K

Lewis Fautzi



DJ Lynce b2b Solution

João Carvalho



BONS SONS

Cem Soldos, Tomar

De 9 a 12 de agosto



Passes de quatro dias, com campismo: 40 euros (até julho) e 45 euros (em agosto, no recinto); bilhete diário: 20 euros (até julho) e 22 euros (em agosto, no recinto)



9 de agosto

Palco Lopes-Graça

Salvador Sobral

Selma Uamusse



Palco Zeca Afonso

The Lemon Lovers

Slow J



Palco Giacometti

Lince

Jerónimo



Palco Aguardela

Xinobi DJ set



Palco Amália

Tia Graça - Toda a Gente Devia Ter Uma

Fado Violado



Palco MPAGDP

Palankalama

Vozes de Manhouce com Isabel Silvestre



Auditório Agostinho da Silva

Sacro, de Sara Anjo



10 de agosto

Palco Lopes-Graça

Mazgani

Sara Tavares



Palco Zeca Afonso

10 000 Russos

Mirror People



Palco Giacometti

S. Pedro

Tomara



Palco Aguardela

António Bastos



Palco Amália

Norberto Lobo

João Afonso



Palco MPAGDP

Patrícia Costa

Meta



Auditório Agostinho da Silva

Curtas em Flagrante



11 de agosto

Palco Lopes-Graça

Sean Riley & the Slowriders

Cais Sodré Funk Connection



Palco Zeca Afonso

Zeca Medeiros

PAUS



Palco Giacometti

O Gajo

quartoquarto



Palco Aguardela

Conan Osiris

Colorau Som Sistema



Palco Amália

Ela Vaz

Miguel Calhaz



Palco MPAGDP

Homem em Catarse

Artesãos da Música



Auditório Agostinho da Silva

UM (unimal), de Cristina Planas Leitão



12 de agosto

Palco Lopes-Graça

Dead Combo

Lena d' Água e Primeira Dama com a Banda Xita



Palco Zeca Afonso

Peltzer

Linda Martini



Palco Giacometti

Monday

Luís Severo



Palco Aguardela

Festa Encerramento



Palco Amália

Motion Trio

Moonshiners



Palco MPAGDP

Orquestra de Foles

Douradas Espigas



Auditório Agostinho da Silva

Filhos do Meio

DOURO ROCK

Peso da Régua

10 e 11 de agosto

15 euros (dois dias)

Xutos & Pontapés, The Legendary Tigerman



O SOL DA CAPARICA

Costa da Caparica

De 16 a 19 de agosto

Amor Electro

Ana Bacalhau

Djodje

PAUS

Peste & Sida

UHF

Via



Anselmo Ralph

Calema

Carminho

Carolina Deslandes

DJ Kamala

Expensive Soul

Filipe Catto

Frankie Chavez

GNR

Jimmy P

Linda Martini

Miguel Araújo

Moullinex

Orquestra Bamba Social & Tiago Nacarato

Piruka

Rodrigo Leão

Sara Tavares

Silva

Virgul

Wet Bed Gang

As Canções da Maria

Rita Guerra

Manuel Paulo e João Monge

Lisbon Poetry Orchestra



Infantil :

O Gato Pintor (projecto de Manuel Paulo e João Monge)

Rita Guerra

As Canções da Maria

VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 15 a 18 de agosto

Passes - 85 euros

15 agosto

The Blaze

King Gizzard & The Lizard Wizard

Marlon Williams

Linda Martini

Grandfather's House

Conan Osiris

Nuno Lopes

16 agosto

Fleet Foxes

Jungle

Shame

The Mystery Lights

The Legendary Tigerman

X-Wife

Japanese Breakfast

Confidence Man

Young Marco

Surma

Fugly

17 agosto

Skepta

Slowdive

DIIV

...And You Will Know Us By The Trail Of Dead

Kevin Morby

Pussy Riot

Lucy Dacus

Frankie Cosmos

Imarhan

Lauer

Smartini

18 agosto

Arcade Fire

Big Thief

Dead Combo

Yasmin Hamdam

Curtis Harding

Myles Sanko

Silva

Ninos Du Brasil

Dear Telephone

Keep Razors Sharp

Ermo



EDP VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros, de 23 a 25 de agosto



Confirmados:

Editors

dEUS

Human League

Los Lobos

The Pretenders

Public Image Ltd. (PIL)

Peter Murphy 40 years of Bauhaus celebration featuring David J

John Cale

Incubus

David Fonseca

GNR

Crystal Fighters

Plastic People

Entre 35 euros (bilhete diário) e 70 euros (passe)



FESTIVAL DO CRATO

Crato, Alentejo

De 29 de agosto a 1 de setembro

Confirmados: Xutos & Pontapés, Ugly Kid Joe, Richie Campbell, Slow J



FESTIVAL F

Zona histórica de Faro

De 30 de agosto a 1 de setembro

Alexander Search

Aurea

BISPO

Blaya

Brass Wires Orchestra

Cristina Branco

D.A.M.A.

Daniel Kemish

Dead Combo

Diogo Piçarra

DJ Glue

DJ Patife

Domi

Elisa Rodrigues

Ermo

Filipe Sambado

Golden Slumbers

Holly Hood

Homies

Janeiro

João Só

Kappa Jotta

Kátia Guerreiro e Orquestra Clássica do Sul

Luís Severo

Manel Cruz

Moonspell

Nuno Luz (DJ Rádio Comercial)

Papillon

PAUS

Piruka

Raquel Tavares

Revenge of the 90’s

Rodrigo Leão

Salvador Sobral

Sacik Brow

Sean Riley

Sérgio Godinho

Slow J

Surma

The Gift

The Legendary Tigerman

Wilson Honrado (DJ Rádio Comercial)

Entre 15 euros (bilhete diário) e 30 euros (passe de três dias) ou 40 euros (passe de três dias, a partir de 25 de agosto)



IMAGINE DRAGONS

Altice Arena, Lisboa

4 de setembro

Entre 36 euros e 59 euros



BLACK ANGELS

Hard Club, Porto

4 de setembro

24 euros



MILHÕES DE FESTA

Barcelos

De 6 a 9 de setembro

Confirmados: Os Tubarões, Gazelle Twin, The Mauskovic Dance Band, Warmduscher, Kink Gong, Tajak e Gonçalo



FEIST

8 de setembro, Theatro Circo, Braga

9 de setembro, Coliseu de Lisboa



Primeira parte: La Force



Entre 18 euros e 35 euros (Braga)

Entre 32 euros e 40 euros (Lisboa)



THIRTY SECONDS TO MARS

11 de setembro, Pavilhão do Fórum Braga

12 de setembro, Altice Arena, Lisboa



Braga: entre 25 euros e 35 euros

Lisboa: entre 34 euros e 45 euros



FESTIVAL NOVA BATIDA

Lx Factory e Village Underground, Lisboa

14 e 15 de setembro



Mount Kimbie, Maribou State, Gilles Peterson, George Fitzgerald, Max Coomer, MNDSGM, Anchorsong, Connie Constance, Lefto, Rita Maia, Owiny Sigoma Sound System e DJ Marfox



49 euros (bilhete de dia) e 99 euros (passe)



U2

Altice Arena, Lisboa

16 de setembro

ESGOTADO



+ 17 de setembro

ESGOTADO

BEACH HOUSE

25 de setembro, Coliseu de Lisboa, 28 euros

26 de setembro, Teatro Sá da Bandeira, Porto, 28 euros



MERCURY REV (tocando “Deserter's Songs”)

Lux, Lisboa

27 de setembro

26 euros



LOW

Lisboa ao Vivo, Lisboa

29 de setembro

26 euros

JOSÉ GONZÁLEZ COM STRING THEORY

2 de outubro, Coliseu de Lisboa

A partir dos 28 euros



MAFALDA VEIGA

12 de outubro, Coliseu do Porto

13 de outubro, Campo Pequeno, Lisboa



A partir de 35 euros no Porto e a partir de 30 euros em Lisboa



INDIEGENTE LIVE

13 de outubro

Lisboa ao Vivo, Lisboa

12 euros



Adolfo Luxúria Canibal

Sean Riley

Mr. Gallini

Scúru Fitchádu

Tó Trips

XAVIER RUDD

Aula Magna, Lisboa - 14 de outubro, entre 24 e 35 euros

Hard Club, Porto - 15 de outubro, 24 euros



ANNA CALVI

Hard Club, Porto - 19 de outubro

Capitólio, Lisboa - 20 de outubro

24 euros



MALLU MAGALHÃES

Coliseu de Lisboa, 20 de outubro

Coliseu do Porto, 27 de outubro



TRIBALISTAS

Altice Arena, Lisboa, 21 de outubro

Coliseu do Porto, 23 de outubro

Dos 25 euros aos 75 euros



KURT VILE

Lisboa ao Vivo, Lisboa, 25 de outubro

Hard Club, Porto, 26 de outubro

25 euros



UNKNOWN MORTAL ORCHESTRA

Hard Club, Porto, 29 de outubro

Aula Magna, Lisboa, 30 de outubro

26 euros (Porto) e de 26 euros a 39 euros (Lisboa)



FESTIVAL PARA GENTE SENTADA

Braga

16 e 17 de novembro

Confirmados: Marlon Williams (16 de novembro) e Nils Frahm (17 de novembro)



MARLON WILLIAMS

Lisboa ao Vivo, Lisboa

17 de novembro

25 euros



SUPER BOCK EM STOCK

23 e 24 de novembro

Avenida da Liberdade, Lisboa



Johnny Marr

Elvis Perkins

Charles Watson

The Harpoonist and the Axe Murderer

Conan Osiris



40 euros até 30 de agosto, 45 euros até 22 de novembro e 50 euros nos dias do festival.



WIRE

Hard Club, Porto, 23 de novembro

RCA, Lisboa, 24 de novembro

22 euros



IDLES

Hard Club, Porto, 26 de novembro

Lisboa ao Vivo, 27 de novembro

20 euros



PATRICK WATSON

Lx Factory, Lisboa, 2 de dezembro

Convento São Francisco, Coimbra, 3 de dezembro

CAE São Mamede, Guimarães, 4 de dezembro

Casa da Música, Porto, 5 de dezembro



Entre 30 euros e 35 euros



JOAN BAEZ

Coliseu de Lisboa, 1 de fevereiro de 2019

Entre 25 euros e 100 euros



SNOW PATROL

Campo Pequeno, Lisboa, 16 de fevereiro de 2019

Entre 29 euros e 40 euros



SHAWN MENDES

Altice Arena, Lisboa, 28 de março de 2019

A partir de 36 euros



TWENTY ONE PILOTS

Altice Arena, Lisboa, 17 de março de 2019