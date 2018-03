YANN TIERSEN

Coliseu do Porto

13 de março

Entre 20 euros e 40 euros



Convento de São Francisco, Coimbra

15 de março

Entre 30 e 45 euros



BOB DYLAN

Altice Arena, Lisboa

22 de março

De 39 euros a 240 euros



CAPARICA PRIMAVERA SURF FEST

De 22 a 31 de março



De 10 euros a 30 euros (diário/passe), 8 euros/25 euros, com cartão de estudante

22 março

HMB

MGDRV

Enoque

DJ Glue

23 março

Slow J

Mishlawi

Os Quatro e Meia

Bons Rapazes

24 março

Valete

Orelha Negra

GROGnation

David Pinheiro e Shaka Lion

29 março

Dead Combo

Bateu Matou

Poli

DJ Kitten

30 março

Carlão

Jimmy P

TNT

Sam The Kid e Big

31 março

Sara Tavares

Loony Johnson

Ricky Boy

Nelson Cunha

THE SCRIPT

Alltice Arena, Lisboa

23 de março

Entre 36 euros e 45 euros



TREMOR

De 20 a 24 de março

São Miguel, Açores

35 euros



Dead Combo

Boogarins

Mykki Blanco

Liima

Três Tristes Tigres

Aïsha Devi

Snapped Ankles

Atlin Gün

Mdou Moctar

Lone Taxidermist

Ermo

The Parkinsons

We Sea

The Mauskovic Dance Band

Voyagers

Baby Dee

Tir na Gnod

Tó Trips e João Doce

Zulu Zulu

Miss Red

Paisiel

Mal Devisa

José Valente

Victor Torpedo Karaoke

Goldshake

Julius Gabriel

Fugitivo

Bleid

La Flama Blanca

DJ Milhafre

D. WattsRiot



BENJAMIN CLEMENTINE

Centro Cultural de Viana do Castelo - 26 de março (20 euros)

CAE da Figueira da Foz - 27 de março (25 euros)

Campo Pequeno, Lisboa - 29 de março (entre 23 euros e 40 euros)



MACHINE HEAD

Coliseu de Lisboa - 30 de março

Coliseu do Porto - 31 de março



FIELDS OF THE NEPHILIM

Hard Club, Porto

31 de março

25 euros



CALUM SCOTT

Coliseu de Lisboa

4 de abril

30 euros



30 SECONDS TO MARS

ESGOTADO

Campo Pequeno, Lisboa

10 de abril



PROTOMARTYR

Musicbox, Lisboa

12 de abril

12 euros



METZ

17 de abril - Musicbox, Lisboa (20 euros)

18 de abril - Hard Club, Porto



ARCADE FIRE

ESGOTADO

Campo Pequeno, Lisboa

23 de abril



CIRCUIT DES YEUX

28 de abril - Auditório de Espinho (7 euros)

29 de abril - Galeria Zé dos Bois, Lisboa (8 euros)



BEN HARPER E CHARLIE MUSSELWHITE

Aula Magna, Lisboa

30 de abril

30 euros (anfiteatro) e 50 euros (doutorais)

LISA HANNIGAN

4 de maio - Teatro Cinema, Fafe

5 de maio - Centro Cultural, Chaves



NIALL HORAN

Coliseu de Lisboa

12 de maio

Entre 39 euros e 46 euros



ANGEL OLSEN

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães - 13 de maio

Teatro da Trindade, Lisboa - 14 e 15 de junho, concertos promovidos pela ZDB

ESGOTADOS (concertos em Lisboa)

ERLEND ØYE

Capitólio, Lisboa - 16 de maio, 20 euros

Convento São Francisco, Coimbra - 17 de maio, entre 15 e 20 euros

Centro Cultural Vila Flor, Guimarães - 19 de maio, 15 euros

SAM SMITH

Altice Arena, Lisboa

18 de maio

Entre 41 euros e 61 euros



ROGER WATERS

Altice Arena, Lisboa

20 de maio - ESGOTADO

+ 21 de maio

Entre 45 euros e 90 euros



VETUSTA MORLA

Hard Club, Porto - 25 de maio

Coliseu de Lisboa - 26 de maio

20 euros



NORTH MUSIC FESTIVAL

25 e 26 de maio

Alfândega do Porto

29 euros (diário) e 55 euros (passe)

25 de maio

Gogol Bordello

Linda Martini

Guano Apes

26 de maio

The Prodigy

Slow J



THE JESUS AND MARY CHAIN

Coliseu de Lisboa - 28 de maio (28 euros)

Casa da Música, Porto - 29 de maio (35 euros)



ENRIQUE IGLESIAS

Altice Arena, Lisboa - 30 de maio

Entre 39 euros e 70 euros



QUEEN + ADAM LAMBERT

7 de junho

Altice Arena, Lisboa



NOS PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto

De 7 a 9 de junho



Passes: 105 euros



Nick Cave & the Bad Seeds

Lorde

A$AP Rocky

Tyler, The Creator

Vince Staples

War on Drugs

Father John Misty

Mogwai

Grizzly Bear

Ezra Furman

Wolf Parade

Talaboman

Jamie xx

Four Tet

Floating Points

Breeders

Nils Frahm

Unknown Mortal Orchestra

Abra

Kelsey Lu

Vagagon

Mavi Phoenix

Superorganism

Jay Som

Arca

Fever Ray

Kelela

Ibeyi

Thundercat

Rhye

Alex Lahey

Belako

Waxahatchee

Joe Goddard

Shellac

Motor City Drum Ensemble

Gerd Janson

Levon Vincent

Zeal & Ardor

Flat Worms

Marcel Dettman

Helena Hauff

Starcrawler

Rolling Blackouts Coastal Fever

Amen Dunes

Mall Grab

Public Service Broadcasting

Oso Leone

Mavi Phoenix

Avalon Emerson

Shanti Celeste

Denis Sulta

Yellow Days

Idles

Metá Metá

Fogo Fogo

Solar Corona

Black Bombaim

OR:LA

Luís Severo

Mattiel

Moullinex

DJ Lycox

Tiago

Caroline Lethô

Foreign Poetry



JULIE BYRNE

Teatro das Figuras, Faro - 13 de junho

Lisboa, sala a anunciar - 15 de junho (concerto galeria ZDB)

gnration, Braga - 16 de junho



TIM BERNARDES

Galeria Zé dos Bois, Lisboa - 14 de junho (esgotado)

Casa da Cultura de Setúbal - 15 de junho

Auditório de Espinho - 16 de junho

Galeria Zé dos Bois, Lisboa - 17 de junho



LCD SOUNDSYSTEM

19, 20 e 21 de junho

Coliseu de Lisboa

Entre 35 euros e 39 euros

MORCHEEBA

20 de junho

Salão Preto e Prata, Casino Estoril

Bilhetes a partir de €35,00

ROCK IN RIO LISBOA

23, 24, 29 e 30 de junho

Parque da Bela Vista, Lisboa

69 euros o bilhete diário e 117 euros o passe para o segundo fim de semana

23 de junho

Palco Mundo

Muse

Bastille

HAIM

Diogo Piçarra

Music Valley

Somersby Pool Party

Anavitória

Carolina Deslandes

Funkamente

Da Chick

Moullinex

DJ Vibe 35v50

24 de junho

Palco Mundo

Bruno Mars

Demi Lovato

Anitta

Agir

Music Valley

Somersby Pool Party

Língua Franca

HMB

Bispo

Supa Squad

Dillaz

Mishlawi

Deejay Kamala

29 de junho

Palco Mundo

The Killers

Chemical Brothers

James

Music Valley

Somersby Pool Party

Manel Cruz

Capitão Fausto

Revenge of the 90's

30 de junho

Palco Mundo

Katy Perry

Jessie J

Ivete Sangalo

Hailee Steinfeld

Music Valley

Somersby Pool Party

Blaya

Carlão

Karetus

Diego Miranda

Vintage Culture

MARILYN MANSON

27 de junho

Campo Pequeno, Lisboa

Entre 29 euros e 39 euros



BARONESS

27 de junho

Lisboa ao Vivo



SHAKIRA

Altice Arena, Lisboa

28 de junho

FESTIVAL MED

Zona Histórica de Loulé

Entre 28 de junho e 1 de julho

10 euros (bilhete diário) e 25 euros (passe geral)

Asian Dub Foundation

Dub Inc

Morgane Ji

La Pegatina

47 Soul

Gato Preto

Miguel Araújo

Orelha Negra

Sara Tavares

Teresa Salgueiro

Melech Mechaya

Gaiteiros de Lisboa.



EDP BEACH PARTY

Praia do Aterro Norte, Matosinhos

29 e 30 de junho

Confirmado: Steve Aoki

17 euros (diário) e 27 euros (passe) - até 28 de fevereiro

20 euros (diário) e 30 euros (passe) - entre 1 de março e 30 de abril

22 euros (diário) e 32 euros (passe) - entre 1 de maio e 28 de junho



LENNY KRAVITZ

Altice Arena, Lisboa

1 de julho

Entre 35 euros e 59 euros



OZZY OSBOURNE

Altice Arena, Lisboa

2 de julho

Primeira parte: Judas Priest

Dos 42 euros aos 89 euros



SUMOL SUMMER FEST

Parque de Campismo da Ericeira

6 e 7 de julho



6 de julho

Palco Sumol

French Montana

Wet Bed Gang

April Ivy



7 de julho

Palco Sumol

Joey Bada$$

Vic Mensa

The Jillionaire

Pongo Love



Entre 22 euros (bilhete de dia) e 38 euros (passe com campismo) - preços válidos até 31 de dezembro



KISS + MEGADETH

10 de julho

Estádio Municipal de Oeiras

(portas abrem às 19h, espetáculo começa às 20h30)

Golden Circle - 65 euros

Plateia em Pé - 39 euros

Bancada - 45 euros

Mobilidade Condicionada - 39 euros



SCORPIONS

11 de julho

(portas abrem às 20h, espetáculo começa às 21h30)

Golden Circle - 65 euros

Plateia em Pé - 39 euros

Bancada - 45 euros

Mobilidade Condicionada - 39 euros



STONE SOUR

Coliseu de Lisboa

11 de julho

28 euros

EDP COOL JAZZ



11 de julho

David Byrne - Hipódromo de Cascais

Entre 25 euros e 70 euros



17 de julho

BadBadNotGood - Parque Marechal Carmona (Cascais)



20 de julho

Gregory Porter - Hipódromo de Cascais

Entre 25 e 50 euros



26 de julho

Jessie Ware no Parque Marechal Carmona, Cascais

Entre 30 euros e 40 euros



28 de julho

Van Morrison - Hipódromo de Cascais

Entre 25 euros e 75 euros

31 de julho

Norah Jones - Hipódromo de Cascais

Entre 25 euros e 70 euros

IRON MAIDEN

Altice Arena, Lisboa

13 de julho

Entre 40 euros e 50 euros



NOS ALIVE 2018

Passeio Marítimo de Algés

De 12 a 14 de julho



12 de julho



Palco NOS

Arctic Monkeys

Nine Inch Nails

Snow Patrol

Miguel Araújo

Bryan Ferry



Palco Sagres

Khalid

Friendly Fires

Wolf Alice

Sampha

Jain



NOS Clubbing

Orelha Negra

D' Alva

Sophie

PAUS + Holly Hood



Palco Coreto

DJ Glue

Here's Johnny

Fumaxa

Spdeville

Dead End



13 de julho

Palco NOS

Queens of the Stone Age

The National

Two Door Cinema Club

The Kooks

Black Rebel Motorcycle Club



Palco Sagres

Future Islands

Chvrches

Portugal. The Man

Rag 'N' Bone Man

Yo La Tengo

Eels

Palco NOS Clubbing

Branko

Sango

Kokoko!

DJ Lag

Populous

PEDRO

Progressivu

Torres e Noia

Rastronaut com AKA Corleone



Palco Coreto

Surma

Beatriz Pessoa

Minta & The Brook Trout

Bernardo



14 de julho

Palco NOS

Pearl Jam

Jack White

Franz Ferdinand

MGMT

Alice in Chains

The Last Internationale



Palco Sagres

At the Drive-In

Perfume Genius

Real Estate

Mallu Magalhães

Marmozets

Clap Your Hands Say Yeah

Palco NOS Clubbing

Xinobi

Lao Ra

Throes + The Shine



Palco Coreto

800 Gondomar

Cachupa Psicadélica

Mighty Sands

Primeira Dama

Lotus Fever

De 65 euros (bilhete diário; esgotados para dia 14) a 124 euros (passe de dois dias)



HURRAY FOR THE RIFF RAFF

Theatro Circo de Braga, 17 de julho

12 euros (6 euros com cartão)



SUPER BOCK SUPER ROCK

Parque das Nações, Lisboa

De 19 a 21 de julho



Entre 55 euros (bilhete de dia) e 109 euros (passe de três dias)

19 de julho

Palco Super Bock

The xx

Justice

Palco EDP

Lee Fields & the Expressions

The Vaccines

Torres

20 de julho

Palco Super Bock

Travis Scott

Anderson .Paak & The Free Nationals

Slow J

Palco EDP

Tom Misch

Oddisee & Good Company

Olivier St. Louis

21 de julho

Palco Super Bock

Julian Casablancas & The Voidz

Palco EDP

Sevdaliza

Baxter Dury

FMM SINES

Sines e Porto Covo, De 19 a 28 de julho

Alsarah & The Nubatones

Antibalas

BaBa ZuLa

BaianaSystem

Barbez

C4 Trío

Chassol

Daymé Arocena

The Como Mamas

Gili Yalo

Guy One

Huun-Huur-Tu

Kimmo Pohjonen 'Skin'

Kroke

La Tène

Ladysmith Black Mambazo

Markus with Shahzad Santoo Khan

Moon Hooch

Opal Ocean

Sofiane Saidi & Mazalda

Sons of Kemet



MEO MARÉS VIVAS

Antiga Seca do Bacalhau, em Vila Nova de Gaia

De 20 a 22 de julho

20 de julho: Jamiroquai, Goo Goo Dolls, Richie Campbell, Manel Cruz

21 de julho: Kodaline, David Guetta, Carolina Deslandes

22 de julho: Rita Ora, Joss Stone, D.A.M.A., Laura Pergolizzi

Entre 35 euros e 65 euros



CAETANO VELOSO

(com os seus três filhos, Moreno, Zeca e Tom)

30 de julho, Coliseu do Porto

1 de agosto, Coliseu de Lisboa



Entre 25 euros e 75 euros (Porto)

Entre 20 euros e 90 euros (Lisboa)

MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar, de 7 a 11 de agosto

Passe - 100 euros, Bilhete diário - 48 euros

8 de agosto

Palco MEO – Piruka

9 de agosto

Palco MEO – Hardwell, Wizkid



10 de agosto

Palco MEO – Mashmello, Mundo Segundo & Sam the Kid



11 de agosto

Palco MEO – Shawn Mendes

DOURO ROCK

Peso da Régua

10 e 11 de agosto

15 euros (dois dias)

Xutos & Pontapés, The Legendary Tigerman



O SOL DA CAPARICA

Costa da Caparica

De 16 a 19 de agosto

33 euros (até 16 de fevereiro) - inclui voucher a ser trocado por passe geral e CD O Sol da Caparica ao Vivo

GNR

Sara Tavares

Carminho

Jimmy P

Virgul



VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 15 a 18 de agosto

Passes - 85 euros



16 de agosto

Fleet Foxes



17 de agosto

Skepta

Curtis Harding

... And You Will Know Us By The Trail of Dead



18 de agosto

Arcade Fire



+ Big Thief

The Blaze

The Mystery Lights

Japanese Breakfast

Shame

Confidence Man



EDP VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros, de 23 a 25 de agosto

Confirmados: Human League e Los Lobos

Passe - 70 euros



FEIST

8 de setembro, Theatro Circo, Braga

9 de setembro, Coliseu de Lisboa



Entre 18 euros e 35 euros (Braga)

Entre 32 euros e 40 euros (Lisboa)



FESTIVAL NOVA BATIDA

Lx Factory e Village Underground, Lisboa

14 e 15 de setembro



Mount Kimbie, Maribou State, Gilles Peterson, George Fitzgerald, Max Coomer, MNDSGM, Anchorsong, Connie Constance, Lefto, Rita Maia, Owiny Sigoma Sound System e DJ Marfox



49 euros (bilhete de dia) e 99 euros (passe)



U2

Altice Arena, Lisboa

16 de setembro

ESGOTADO



+ 17 de setembro

BILHETES

BEACH HOUSE

25 de setembro, Coliseu de Lisboa, 28 euros

26 de setembro, Teatro Sá da Bandeira, Porto, 28 euros

JOSÉ GONZÁLEZ COM STRING THEORY

2 de outubro, Coliseu de Lisboa

A partir dos 28 euros

XAVIER RUDD

Aula Magna, Lisboa - 14 de outubro, entre 24 e 35 euros

Hard Club, Porto - 15 de outubro, 24 euros



MALLU MAGALHÃES

Coliseu de Lisboa, 20 de outubro

Coliseu do Porto, 20 de outubro