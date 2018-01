Os franceses Justice são o novo nome confirmado para o cartaz do Super Bock Super Rock.

A dupla francesa irá, assim, regressar a Portugal pouco mais de um ano após ter tocado no NOS Primavera Sound, no Porto.

O reencontro dos Justice com o público português irá dar-se no Palco Super Bock, no dia 19 de julho.

Para além dos Justice, foram já anunciados The xx, Slow J, Baxter Dury, Lee Fields and the Expressions, Sevdaliza e Torres.

O Super Bock Super Rock realiza-se de 19 a 21 de julho no Parque das Nações, em Lisboa. Os bilhetes estão à venda em todos os locais habituais a preços que vão dos 55 euros (diários) aos 109 euros (passes).