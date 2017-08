Tem início esta quarta-feira a 25ª edição do Vodafone Paredes de Coura, que uma vez mais se realiza na praia fluvial do Taboão, nas margens do rio Coura.

O cartaz volta a juntar grandes nomes da chamada "cena" alternativa a artistas menos conhecidos do grande público, destacando-se a estreia em Portugal dos At the Drive-In, nome histórico do punk hardcore dos anos 90 que ali levará o seu novo álbum, in•ter a•li•a, o primeiro da banda em 17 anos.

Para além destes, também os Beach House, Benjamin Clementine, Wedding Present, Japandroids, Mão Morta e Car Seat Headrest fazem parte da programação.

Confira aqui o cartaz completo e os horários de cada concerto:

16 de agosto

Palco Vodafone



19:30-20:15 Escola do Rock

20:40-21:25 The Wedding Present (playing George Best)

21:55-22:55 Mão Morta

23:20-00:05 BEAK>

00:30-01:30 Future islands

01:55-02:55 Kate Tempest

17 de agosto

Palco Vodafone

18:30-19:10 YCWCB

19:40-20:40 Car Seat Headrest

21:20-22:20 King Krule

23:15-00:15 At The Drive-In

00:45-01:45 Nick Murphy



Palco Vodafone.FM

18:00-18:40 Sunflower Bean

19:00-19:45 Nothing

20:30-21:20 Timber Timbre

22:20-23:20 HO99O9



02:00-03:00 Jambinai

03:00-05:00 Marvin & Guy

18 de agosto

Palco Vodafone

18:30-19:10 Bruno Pernadas

19:40-20:40 Young Fathers

21:20-22:20 BADBADNOTGOOD

23:15-00:15 Japandroids

00:45-02:00 Beach House



Palco Vodafone.FM

18:00-18:40 Cave Story

19:00-19:45 Andy Shauf

20:30-21:20 Moon Duo

22:20-23:20 Octa Push

02:00-02:45 Roosevelt

02:45-05:00 Red Axes

19 de agosto

Palco Vodafone

18:30-19:10 Manel Cruz

19:40-20:40 Foxygen

21:20-22:20 Benjamin Clementine

23:15-00:30 Ty Segall

01:00-02:30 Foals



Palco Vodafone.FM

18:00-18:40 Toulouse

19:00-19:45 White Haus

20:30-21:20 Alex Cameron

22:20-23:20 Lightning Bolt

02:00-02:45 Throes + The Shine

02:45-05:00 Nuno Lopes

Rita Carmo

A melhor forma de chegar até à vila de Paredes de Coura passa pela A3, onde deverá tomar a saída Paredes de Coura e rumar pela EN303 até lá chegar. Isto, viajando em viatura própria.

Caso opte por seguir viagem de transportes, existem autocarros da Renex/Rede Expressos com destino a Paredes de Coura e partida de vários pontos do país, existindo descontos no preço da viagem mediante apresentação do bilhete para o festival.

Veja aqui o mapa do recinto (clique aqui para uma maior resolução):

Rita Carmo

Conhecido tanto pela música como pelo ambiente que o rodeia, o festival de Paredes de Coura voltará a contar com a sua já mítica zona de campismo, acessível a todos os portadores de bilhete - sendo esta a opção preferencial de muitos dos que se deslocam até ao evento.

Dentro desta existirá também uma zona Sleep 'em All, que oferece sanitários e duches exclusivos e opções tanto para duas pessoas como para famílias e grupos, e um Pop-Up Hotel, para todos os fãs de glamping.

Atenção: não será permitido entrar na zona de campismo com alimentos ou bebidas em garrafas de vidro, e não será permitido entrar no recinto com alimentos ou bebidas de todo.

Rita Carmo

Para além dos espetáculos programados, irão desenrolar-se também concertos no palco Jazz Na Relva, situado nas margens do rio, uma nova edição do Vozes da Escrita, com sessões de leitura de várias personalidades do mundo da música e não só e, ainda, concertos-surpresa em determinados pontos da vila com artistas que atuam no festival - as Vodafone Music Sessions.

Não se esqueça de levar o essencial: óculos de sol, calçado confortável e protetor solar, para as horas passadas junto ao rio, e um casaco para a noite. Durante anos, Paredes de Coura foi "abençoado" pela chuva, mas essa tendência tem vindo a inverter-se; ainda assim, tenha um impermeável à mão, pelo sim, pelo não.

Rita Carmo

Os bilhetes para o festival Vodafone Paredes de Coura encontram-se à venda em todos os locais habituais, a preços que vão dos 45 euros (bilhete diário) aos 90 euros (passe geral).

Todos os bilhetes deverão ser trocados por uma pulseira, no espaço destinado ao efeito junto ao pórtico de entrada. Crianças com idade inferior a 12 anos poderão entrar gratuitamente no festival, desde que acompanhadas por um adulto.