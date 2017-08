Inicia-se hoje a 4ª edição do festival O Sol da Caparica, que uma vez mais levará até à margem sul o melhor da música lusófona.

Entre os nomes confirmados no cartaz deste ano, destaque para artistas como Mariza, Bonga, Xutos & Pontapés, Carlão, Mafalda Veiga, Carlos do Carmo, Manel Cruz ou Os Tubarões.

O festival contará ainda com uma programação dedicada aos mais novos, a 13 de agosto, com a presença de Mão Verde (Capicua e Pedro Geraldes), Rita Guerra e Palavra Cantada.

Confira aqui o cartaz completo e os horários de entrada em palco:

10 de agosto

Palco SIC/RFM

A partir das 20h00

Tais Quais

Mariza

Criolo

Regula

HMB

DJ Nuno Calado

Palco BLITZ

A partir das 18h00

Fogo-Fogo

Bonga

Sam Alone

Trevo

À Sombra do Cristo-Rei

Palco Dança

Direção Artística: Show It Dance Academy



17h30 - Animação

18h45 - Workshop dança

19h45 - Da Scum + RP Dancers

20h45 - César Nusik + Momentum Crew

21h45 - RP Dancers + Puzzle

23h00 - Momentum Crew + Da Scum



Debaixo da Língua

Rui Miguel Abreu, Miguel Cadete e Alexandre Cortez conversam com:

16h30 - Bonga + HMB

17h30 - Spoken Word: Bskilla + Ghi Gunjah

18h00 - Poetas do Povo -> MC: Alex Cortez / Miguel Sopas e Raquel Lima (declamadores) + Filipe Valentim (teclado)

Skate DC Sessions by DC + Pumptrack



16h30 às 23h30 - Pumptrack

16h30, 20h00 e 22h00 - Experiências de Skate

19h00 e 21h00 - Skate (competição)

23h30 - Encerramento da quadra

Anfiteatro

16h00 - Jardins Sonoros "Rimas e Batidas" por Rui Miguel Abreu

19h00 - Lisbon Poetry Orchestra apresenta "Poetas Portugueses de Agora" (espetáculo de música e declamação)

20h00 à 01h00 - Monstra + Pedro Lourenço (vídeos)

01h00 - Jardins Sonoros "Rimas e Batidas" por Rui Miguel Abreu

Lounge Floresta

16h00 - "Ruar" Exposição Permanente por Pedro Lourenço

21h00 às 02h00 - Folclore Digital por VJ Suave

11 de agosto

Palco SIC/RFM

A partir das 20h00

António Zambujo canta Chico Buarque

Carlos do Carmo

Mafalda Veiga

Carlão

Xutos & Pontapés

Pete Tha Zouk

Palco BLITZ

A partir das 18h00

Virgul

Djodje

Dealema

Holly Hood

Bispo

Palco Dança

Direção Artística: Show It Dance Academy



17h30 - Animação

18h45 - Workshop dança

19h45 - The Bling Crew + Dance Life Academy Squad

20h45 - Afrobattle

21h45 - RP Dancers + Dance Life Academy Squad

23h00 - Da Scum + The Bling Crew + DC Dance Coolture



Debaixo da Língua

Rui Miguel Abreu, Miguel Cadete e Alexandre Cortez conversam com:

16h30 - Carlão + Mafalda Veiga

17h30 - Spoken Word: Bskilla + Trouble

18h00 - Poetas do Povo -> MC: Alex Cortez / Luca Argel e Cláudia R. Sampaio (declamadores) + Bruno Silva (viola d'arco)

Skate DC Sessions by DC + Pumptrack



16h30 às 23h30 - Pumptrack

16h30, 20h00 e 22h00 - Experiências de Skate

19h00 e 21h00 - Skate (competição)

23h30 - Encerramento da quadra

Anfiteatro

16h00 - Jardins Sonoros "Rimas e Batidas" por Rui Miguel Abreu

19h00 - Lisbon Poetry Orchestra apresenta "José Afonso e Adriano Correia de Oliveira" (espetáculo de música e declamação)

20h00 à 01h00 - Monstra + Pedro Lourenço (vídeos)

01h00 - Jardins Sonoros "Rimas e Batidas" por Rui Miguel Abreu

Lounge Floresta

16h00 - "Ruar" Exposição Permanente por Pedro Lourenço

21h00 às 02h00 - Folclore Digital por VJ Suave

12 de agosto

Palco SIC/RFM

A partir das 20h00

Teresa Salgueiro

Os Tubarões

Trovante

Manel Cruz

Matias Damásio

Rich & Mendes

Palco BLITZ

A partir das 18h00

Mishlawi

Os Quatro e Meia

Samuel Úria

Best Youth

Sean Riley & the Slowriders

Palco Dança

Direção Artística: Show It Dance Academy



17h30 - Animação

18h45 - Workshop dança

19h45 - Dance Life Academy Squad + Da Scum

20h45 - Let's Battle

21h45 - Puzzle

23h00 - The Bling Crew + DC Dance Coolture + Da Scum



Debaixo da Língua

Rui Miguel Abreu, Miguel Cadete e Alexandre Cortez conversam com:

16h30 - Manel Cruz + Afonso Simões

17h30 - Spoken Word: Bskilla + Abelha Negra

18h00 - Poetas do Povo -> MC: Alex Cortez / José Santos e Rita Telhada (declamadores) + Tiago Inuit (guitarra elétrica)

Skate DC Sessions by DC + Pumptrack



16h30 às 23h30 - Pumptrack

16h30, 20h00 e 22h00 - Experiências de Skate

19h00 e 21h00 - Skate (competição)

23h30 - Encerramento da quadra

Anfiteatro

16h00 - Jardins Sonoros "Rimas e Batidas" por Rui Miguel Abreu

19h00 - Lisbon Poetry Orchestra apresenta "Debaixo da Língua" (espetáculo de música e declamação)

20h00 à 01h00 - Monstra + Pedro Lourenço (vídeos)

01h00 - Jardins Sonoros "Rimas e Batidas" por Rui Miguel Abreu

Lounge Floresta

16h00 - "Ruar" Exposição Permanente por Pedro Lourenço

21h00 às 02h00 - Folclore Digital por VJ Suave

13 de agosto

A partir das 11h00

Mão Verde (Capicua e Pedro Geraldes)

Rita Guerra canta as canções da Disney

Palavra Cantada

Dário Cruz

O festival O Sol da Caparica realiza-se no Parque Urbano da Costa da Caparica, situado a 300 metros sobre o lado mar - o trajeto que deverá tomar se for de carro (tendo em conta que existirão algumas condicionantes de trânsito). Existirão parques de estacionamento próprios para os festivaleiros.

Se optar pelos transportes públicos, estão disponíveis pacotes TST/Sol da Caparica que incluem a viagem de ida e volta e um bilhete para o festival: os diários ficam a 20 euros, o passe a 50 euros.

A paragem é na Rotunda Rua Pedro Álvares Cabral com Rua Manuel Agro Ferreira (junto ao Barbas Clube de Praia), e as carreiras especiais têm o n.º 295 (Praça de Espanha/ Costa da Caparica) e 296 (Fogueteiro/ Costa da Caparica), funcionando das 00h00 às 03h00. Sem título de transporte válido para este percurso ou pacote adquirido, o bilhete custa 3,30 euros.

Para além das habituais zonas de alimentação, WC's e o que mais, o festival contará com locais próprios a outras atividdes. É o caso do Anfiteatro, que diariamente irá receber uma banda sonora escolhida por Rui Miguel Abreu, jornalista da BLITZ, e ainda apresentações de poesia da Lisbon Poetry Orchestra e vídeos da Monstra.

Destaque também para um palco dedicado à dança, com a presença dos campeões do mundo de breakdance, a Momentum Crew, dos Afrobattle e da Bling Crew. Não só isso como, uma vez mais, irá ser lançado um novo volume do livro Debaixo da Língua, pretexto para um encontro com a palavra e artistas como HMB, Carlão ou Manel Cruz.

Uma exposição de Pedro Lourenço, arte urbana a cargo de Robô e Smile, sessões de skate e uma mostra de vídeos selecionados pela Monstra concluem a restante programação.

Dário Cruz

Não será permitida a entrada, no recinto, dos seguintes objetos:

- Quaisquer armas (brancas ou de fogo)

- Munições e objetos pirotécnicos

- Objetos cortantes ou contundentes, ou que possam ser usados para ferir alguém

- Selfie sticks

- Capacetes

- Garrafas de água com tampa

- Latas

- Garrafas de vidro

- Paus

- Correntes

- Facas

- Tesouras

- Canivetes

- Produtos e sprays inflamáveis

- Produtos estupefacientes

Os bilhetes para O Sol da Caparica encontram-se à venda em todos os locais habituais, a diferentes preços:

Diários: 15 euros (normal), 12 euros (munícipes recenseados no Concelho de Almada)

Dia da Criança: 2 euros (entrada gratuita para crianças até aos 6 anos, inclusive)

Passes: 35 euros (normal), 32 euros (munícipes recenseados no Concelho de Almada)

Passe Familiar: 115 euros (2 adultos + 2 filhos ou equiparados, que sejam menores de 18 anos, mediante comprovação documental)

Passe >65 Anos: 25 euros (mediante comprovativo)