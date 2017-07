Arranca esta terça-feira uma nova edição do festival MEO Sudoeste, a 20ª no total.

Uma vez mais, será a música eletrónica de dança a tomar conta da Herdade da Casa Branca, na Zambujeira do Mar, ao longo de cinco dias.

O maior destaque irá para o regresso dos Jamiroquai. A banda do luso-descendente Jay Kay editou este ano um novo álbum de estúdio, Automaton, o qual virá apresentar juntamente com os seus clássicos de sempre.

Confirmada está também a presença de nomes como Lil Wayne, DJ Snake, The Chainsmokers, Martin Garrix, Two Door Cinema Club e Crystal Fighters.

Confira aqui o cartaz completo e os horários de cada atuação:

1 de agosto

Palco Super Bock

23h00 Warm Up Mega Hits

00h40 DJ Ride

02h20 Overule

2 de agosto

Palco MEO

21h30 Matias Damásio

22h50 Richie Campbell

00h15 Mac Miller

01h45 The Chainsmokers

Palco LG

20h40 Calema

22h00 Plutonio

Moche X Spot

23h00 Liga Knock Out

00h00 Hype Myke

01h00 Andrezo

01h15 Piruka

02h15 Andrezo

03h00 A-Gold + Jêpê

04h30 Cri$e

Palco EDP

23h50 D-Fresh

01h15 Electra feat. Blaya

3 de agosto

Palco MEO

21h30 Mishlawi

22h50 Two Door Cinema Club

00h20 Marshmello

02h00 DJ Snake

Palco LG

20h40 Isaura

22h10 MGDRV

Moche X Spot

23h00 Liga Knock Out

00h45 Malabá

02h05 ProfJam

03h25 Leandro 300

04h40 PutzGrilla (Favela Rave)

Palco EDP

22h20 D-Fresh

23h50 Electra feat. Blaya

4 de agosto

Palco MEO

21h30 Crystal Fighters

23h00 Dua Lipa

00h20 Lil Wayne

02h00 Martin Garrix

Palco LG

20h30 Valas

22h05 GROGnation

Moche X Spot

21h20 Kappa Jota

22h55 Think Music Experience

23h40 Sensi DJ Set

23h50 Supa Squad

00h35 Sensi DJ Set

00h45 Wet Bed Gang

01h30 Sensi DJ Set

01h40 Bispo

02h25 Sensi DJ Set

02h35 DJ Stikup

03h20 Sensi DJ Set

03h30 DJ Big

04h40 Karetus

Palco EDP

23h50 D-Fresh

01h20 Electra feat. Blaya

5 de agosto

Palco MEO

21h40 April Ivy

23h00 Jamiroquai

01h00 Dengaz

02h30 Afrojack

Palco LG

20h50 Mika Mendes

22h10 Sebastián Yatra

Moche X Spot

23h00 Liga Knock Out

00h00 Saídos Da Casca

01h00 Van Breda

02h00 Stereossauro

03h20 Dimitri Vangelis & Wyman

05h00 Max Cartoux

Palco EDP

22h30 D-Fresh

00h30 Electra feat. Blaya

Rita Carmo

A Herdade da Casa Branca situa-se na Zambujeira do Mar, na costa alentejana, sendo mais fácil chegar até lá de carro. Partindo de Lisboa, siga pela A2 até chegar à saída IP8/Sines/Santiago/Grândola, e mantenha-se no IP8 até à A26. Na A26, saia em Santo André/Odemira, contorne a rotunda e siga a direção Algarve/Cercal/Vila Nova Milfontes. Na segunda placa com indicação de Porto Covo à direita, seguir na direção Porto Covo/Vila Nova de Milfontes. Aqui chegado, seguir em frente na rotunda, virar à direita na indicação Cabo Sardão/Zambujeira e depois à esquerda para a Zambujeira. A Herdade da Casa Branca situa-se a 4,6 km de distância.

Também será possível apanhar o comboio até lá, sendo a estação mais próxima a de Santa Clara Sabóia. Para além dos descontos habituais oferecidos pela CP, os festivaleiros poderão ainda adquirir um passe especial, que inclui entrada no festival e viagem de ida e volta. Os preços variam entre 126 euros e 149 euros consoante a origem da viagem.

Estará disponível um transfer rodoviário entre a estação de Santa Clara Sabóia e o recinto, sendo os bilhetes para este adquiridos na primeira.

Também é possível chegar até ao Sudoeste de autocarro, estando disponível, em parceria com a XTravel, um pacote - a partir de 140 euros - que inclui transporte e campismo em zona reservada, com segurança 24h por dia, WCs próprios e ponto de carregamento de telemóveis exclusivo.

A Rede Expressos irá, igualmente, garantir serviços a partir de Lisboa, Porto e Braga diretamente para o recinto do MEO Sudoeste.

Rita Carmo

O MEO Sudoeste é conhecido pelo seu campismo, que foi este ano ampliado e reorganizado de forma a melhor acomodar os milhares de festivaleiros. Tenha atenção: não será permitida a entrada de objetos de vidro (como garrafas ou embalagens), fogareiros que não do tipo Camping Gaz, armas ou tudo o que possa servir como arma e animais domésticos.

Está, do mesmo modo, disponível uma área para a prática do car camping, onde os festivaleiros poderão estacionar a sua caravana ou carro junto à tenda, para um maior conforto. O passe que dá acesso a esta área custa 40 euros.

Rita Carmo

Porque irão estar disponíveis autocarros do recinto para a praia, é melhor mesmo não se esquecer de levar consigo o indispensável para um dia de sol: óculos de sol, toalha de praia e protetor solar. Para a noite, não ponha de parte um agasalho e vista sempre roupa confortável.

Não será permitida a entrada no recinto dos seguintes objetos:

- Bebidas

- Latas

- Máquinas fotográficas profissionais não acreditadas (objetiva amovível)

- Máquinas de filmar profissionais não acreditadas

Capacetes

- Armas ou objetos que possam servir como arma

- Animais de estimação

- Selfie sticks ou semelhantes



O desrespeito por estar regras poderá levar à expulsão do festival, sem direito a reembolso do bilhete. Estarão disponíveis, no recinto, cacifos que poderão ser utilizados para guardar objetos de valor ou proibidos, a 2 euros por peça.