Correu mal a estreia em Barcelona do festival Tomorrowland, nascido na Bélgica e dedicado à música eletrónica.

A primeira edição catalã do festival ficou marcada por um incêndio, que tomou conta do palco principal e levou à evacuação de mais de 20 mil pessoas do recinto.

Apesar de não se terem registado quaisquer feridos, a organização do Tomorrowland decidiu cancelar o evento.

Segundo o jornal catalão La Vanguardia, o incêndio terá tido origem "no sobreaquecimento do foco situado no lado esquerdo do palco", para onde estava previsto um espetáculo pirotécnico.

Os momentos em que o incêndio toma conta do palco foram captados, em vídeo, por alguns dos festivaleiros presentes: