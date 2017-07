É já esta quinta-feira que o Parque das Nações, em Lisboa, voltará a acolher mais uma edição do festival Super Bock Super Rock, a 23ª no total.

Entre os nomes presentes no cartaz, destaque para os Red Hot Chili Peppers, que regressam a Portugal 11 anos após a sua última passagem por cá, em 2006, aquando do Rock In Rio-Lisboa.

A banda norte-americana trará consigo os temas de The Getaway, o seu novo álbum de estúdio, editado o ano passado. Mas não deverá, como é natural, descurar clássicos como "Scar Tissue" ou "Give It Away".

Também presentes estarão os Deftones, Kevin Morby, Boogarins, Foster The People e Fatboy Slim e os rappers Pusha T e Future, entre outros.

Os passes de três dias, bem como os bilhetes para o dia 13 de julho (no qual atuarão os Red Hot Chili Peppers), já se encontram esgotados. Ainda há bilhetes diários para os dias 14 e 15.

Confira aqui o cartaz completo e os horários de cada espetáculo:

Rita Carmo

13 de julho

Palco Super Bock

20h40 - The New Power Generation feat Bilal

22h20 - Capitão Fausto

00h00 - Red Hot Chili Peppers



Palco EDP

17h30 - Alexander Search

18h40 - Boogarins

20h00 - The Orwells

21h20 - Kevin Morby

22h50 - The Legendary Tigerman



Palco LG by SBSR.FM

19h20 - Minta & The Brook Trout

20h50 - Manuel Fúria e os Náufragos

22h20 - Throes + The Shine



Palco Carlsberg

01h30 - Tuxedo

02h30 - Xinobi + Moullinex



14 de julho

Palco Super Bock

20h40 - The Gift

22h20 - London Grammar

00h00 - Future



Palco EDP

17h00 - Pusha T

18h15 - Jessie Reyez

19h40 - Slow J

21h45 - Akura Naru

22h45 - Língua Franca



Palco LG by SBSR.FM

18h50 - Keso

20h20 - Octa Push

22h00 - NBC



Palco Carlsberg

01h00 - Beatbombers

02h15 - Rocky Marsiano & Meu Kamba Sound

03h20 - Celeste/Mariposa



15 de julho

Palco Super Bock

20h20 - Foster the People

22h00 - Deftones

23h50 - Fatboy Slim



Palco EDP

17h20 - Bruno Pernadas

18h40 - Silva

20h00 - Taxiwars

21h20 - James Vincent McMorrow

22h50 - Seu Jorge "Life Aquatic" Tributo a David Bowie



Palco LG by SBSR.FM

19h30 - Stone Dead

20h55 - Black Bombaim

22h30 - Sensible Soccers



Palco Carlsberg

01h00 - Magazino

02h10 - Marquis Hawkes

03h30 - Monki

O Parque das Nações situa-se a escassos metros da estação do Oriente, pelo que poderá utilizar tanto o comboio como o metropolitano de Lisboa, e até os autocarros para chegar ao recinto do festival.

Em relação ao primeiro, os festivaleiros que se desloquem até Lisboa em comboio intercidades, regional ou interregional beneficiarão de um desconto de 30% sobre o preço do bilhete de comboio, bastando para isso apresentar o seu ingresso para o festival nas bilheteiras da CP.

Irão existir comboios especiais suburbanos nas noites de 13, 14 e 15 de julho, de Lisboa-Oriente para Sintra (às 2h30 e às 4h30) e do Cais do Sodré para Cascais (às 3h00 e às 5h00).

Também o metro será reforçado, na linha vermelha (onde se localiza a estação do Oriente), até à 1h00. A partir daí, o transporte será assegurado pela Carris, que terá autocarros gratuitos que percorrerão a cidade desde o Oriente até ao Cais do Sodré, até às 5h00.

Pela Estação do Oriente passarão as seguintes carreiras: 400, 705, 708, 725, 728, 744, 750, 759, 782 e 794 (serviço diurno) e 208 e 210 (serviço noturno).

No Parque das Nações existem vários lugares de estacionamento mas, caso opte por levar viatura própria, tenha em conta que algumas ruas serão fechadas ao trânsito:

Rua do Bojador – encerrada ao trânsito entre a FIL e o MEO Arena

Rua do Bojador – trânsito condicionado entre a Rotunda da Lágrima (Hotel Myriad) e a Rotunda do Bojador

Alameda dos Oceanos – encerrada ao trânsito entre o Casino Lisboa –> MEO Arena

Alameda dos Oceanos, sentido MEO Arena –> Casino Lisboa – encerrada ao trânsito a partir do Tribunal

Avenida do Índico – encerrada ao trânsito

A troca dos passes de três dias pelas pulseiras que permitem a entrada e saída do festival é obrigatória, e pode ser efetuada junto às bilheteiras do mesmo ou no local próprio localizado dentro do recinto. As bilheteiras funcionarão das 10h00 às 22h00 no dia 12 de julho e das 10h00 às 02h00 nos restantes dias. As portas abrem às 15h00.

Não se esqueça dos indispensável: óculos de sol e/ou chapéu, tampões para os ouvidos, a sua identificação, roupa confortável e um agasalho para a noite. Tenha em conta que, por motivos de segurança, serão efectuadas revistas rigorosas à entrada pela PSP, pelo que a organização pede aos festivaleiros que cheguem cedo ao recinto.

Pelo mesmo motivo, não é aconselhado que se levem mochilas ou sacos volumosos que possam atrasar essa mesma revista.

Será expressamente proibido entrar no recinto com os seguintes objetos:

- Armas de fogo e armas brancas

- Material explosivo e pirotécnico

- Bebidas

- Garrafas, latas e copos

- Chapéus de chuva

- Capacetes

- Seringas e drogas

- Selfie sticks e hastes rígidas

- Mensagens xenófobas ou de apelo à violência

- Lancheiras, caixas e recipientes

- Cadeiras de qualquer tipo ou formato

- Correntes metálicas

- Malas de viagem

- Lanternas, lasers e flashlights

- Câmaras fotográficas e de vídeo profissionais

- Animais de estimação (exceto cães guia de invisuais)

- Materiais considerados perigosos

O festival disporá de um serviço de bengaleiro (1€ por peça).