Já são conhecidos os horários de todos os concertos do NOS Alive, que se realiza de 6 a 8 de julho.

No cartaz estão presentes nomes como The Weeknd, Foo Fighters, Depeche Mode, Fleet Foxes, Ryan Adams, Alt-J e The xx, entre muitos outros.

Os concertos dividem-se por sete palcos diferentes - NOS, Heineken, Clubbing, Comédia, EDP Fado Café, Coreto e Pórtico - e os bilhetes há muito que se encontram esgotados.

Confira aqui os horários de todas as atuações no NOS Alive:

6 de julho

Palco NOS

The Weeknd - 00h50

The xx - 22:40

Phoenix - 20:50

Alt-J - 19:10

You Can't Win, Charlie Brown - 18:00

Palco Heineken

Glass Animals - 02:55

Bonobo (Live) - 01:25

Royal Blood - 00:00

Ryan Adams - 22:00

Blossoms - 20:20

Rhye - 18:50

Gelpi - 17:50

Veintiuno - 17:00

Palco NOS Clubbing

Carlos Cardoso - 03:00

Batida - 01:40

António Bastos - 23:50

Jessy Lanza - 21:50

Karlon - 20:35

Niles Mavis - 19:25

Wack - 18:10

Rita & O Revólver - 17:00

EDP Fado Cafe

Blues' N' Swing - 00:00

Miguel Araújo - 20:20 e 21:40

Mário Pacheco - 17:30 e 19:00

Palco Comédia

Daniel Sloss - 00:10

Aldo Lima - 22:00

Guilherme Geirinhas - 20:20

Falta de Chá - 18:50

Francisco Salema Garção - 17:30

Palco Coreto by Arruada

Riot - 23:15

Kking Kong - 21:30

Dotorado Pro - 19:50

Izem - 18:20

Rastronaut - 17:30

Pórtico NOS Alive Entrance

Dresh - 20:00

XPTO - 17:30 e 18:45

The Djabalis - 15:00 e 16:15

7 de julho

Palco NOS

Foo Fighters - 00:00

The Kills - 22:05

The Cult - 20:30

Courteneers - 19:10

Tiago Bettencourt - 18:00

Palco Heineken

Floating Points - 03:00

Parov Stelar - 01:30

Local Natives - 23:20

Wild Beasts - 21:40

Warpaint - 20:10

Savages - 18:45

Lot - 17:50

Eden Lewis - 17:00

Palco NOS Clubbing

Bandidos (DJs) - 03:00

Ramos vs Mitsuhirato (DJs) - 02:00

Bispo - 23:10

Modernos - 21:55

Pega Monstro - 20:40

PISTA - 19:25

Cave Story - 18:10

Killimanjaro - 17:00

EDP Fado Cafe

Blues' N' Swing - 00:00

Carminho - 20:20 e 21:40

Janeiro - 17:30 e 19:00

Palco Comédia

Nilton - 23:20

Filomena Cautela - 21:40

Manos Duarte - 20:05

Manel Cardoso - 18:50

Carlos Pereira - 17:30

Palco Coreto by Arruada

Mai Kino - 22:50

Golden Slumbers - 21:10

Lince - 19:45

Fábia Maia - 18:20

Calcutá - 17:30

Pórtico NOS Alive Entrance

Andrezo - 20:00

Pimenta Caseira - 17:30 e 18:45

Dynamite - 15:00 e 16:15

8 de julho

Palco NOS

Depeche Mode - 22:15

Imagine Dragons - 20:30

Kodaline - 19:05

The Black Mamba - 18:00

Palco Heineken

Peaches - 02:30

The Avalanches - 01:10

Cage the Elephant - 23:40

Fleet Foxes - 21:40

Spoon - 20:10

Benjamin Booker - 18:45

Plastic People - 17:50

Monstro - 17:00

Palco NOS Clubbing

Trikk (DJ set) - 02:50

Switchdance (DJ set) - 01:35

"10cotexas" - The Discotexas Band - 00:15

Mike El Nite - 21:25

Marvel Lima - 20:10

Mr. Herbert Quain - 19:10

GPU Panic - 18:00

Ghost Wavvves - 17:00

EDP Fado Cafe

Blues' N' Swing - 00:00

Tasca do Chico (Maura, João Carlos, Adriano Pina e Milene) - 17:30, 19:00, 20:20 e 21:40

Palco Comédia

Salvador Martinha - 00:15

Hugo Sousa - 21:40

Carlos Coutinho Vilhena - 20:05

Guilherme Fonseca - 18:45

David Cristina - 17:30

Palco Coreto by Arruada

Scúru Fitchádu - 22:45

Benjamim - 21:10

Filho da Mãe - 19:45

Filipe Sambado - 18:20

Duquesa - 17:30



Pórtico NOS Alive Entrance

A-Gold - 20:00

Cam∞es - 17:30 e 18:45

Soul Cats - 15:00 e 16:15