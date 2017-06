Já são conhecidos os primeiros nomes do cartaz do Vodafone Mexefest, que volta a ocupar Lisboa nos dias 24 e 25 de novembro.

Uma das confirmações é a dos Cigarettes After Sex que, conforme a BLITZ havia noticiado, regressam assim a Portugal depois de terem marcado presença no NOS Primavera Sound, no Porto.

Confirmado está também Charles Bradley, que foi forçado a cancelar uma digressão anterior devido a um cancro. O músico havia anunciado, esta semana, um concerto no Coliseu do Porto.

Para além destes, também a artista neozelandesa Aldous Harding marcará presença no festival lisboeta. A organização do Vodafone Mexefest promete mais confirmações para breve.