Os portugueses The Gift são a última confirmação para o cartaz do Super Bock Super Rock, que se realiza de 13 a 15 de julho.

A banda irá atuar no dia 14, no Palco Super Bock, juntando-se assim a Future e London Grammar e levando consigo Altar, o seu novo álbum, produzido por Brian Eno.

O Super Bock Super Bock realiza-se no Parque das Nações, em Lisboa, estando os bilhetes à venda nos locais habituais a preços que vão dos €55,00 (diário) aos €109,00 (passe geral). Saliente-se que já não há ingressos para o primeiro dia do festival.

Confira aqui o cartaz do SBSR:

13 de julho

Palco Super Bock

Red Hot Chili Peppers

The New Power Generation feat. Bilal

Capitão Fausto



Palco EDP

The Legendary Tigerman

Kevin Morby

The Orwells

Boogarins

Alexander Search



Palco Carlsberg

Tuxedo

Xinobi + Moullinex



Palco LG by SBSR.FM

Throes + The Shine

Manuel Fúria e os Náufragos

Minta & The Brook Trout

14 de julho

Palco Super Bock

Future

London Grammar

The Gift



Palco EDP

Push T

Língua Franca

Akua Naru

Slow J

Jessie Reyez



Palco Carlsberg

Celeste/Mariposa

Rocky Marsiano & Meu Kamba Sound

Beatbombers



Palco LG by SBSR.FM

NBC

Octa Push

Keso