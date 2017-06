A edição deste ano do NOS Primavera Sound bateu todos os recordes de afluência, anunciou a organização.

Ao todo, passaram pelo festival portuense cerca de 90 mil pessoas, tendo os passes gerais e os bilhetes para o segundo dia do evento - que contava com Bom Iver como cabeça de cartaz - esgotado.

O primeiro dia, que teve concertos de Run The Jewels e Justice, foi o mais concorrido de sempre, tendo 27 mil pessoas marcado presença no Parque da Cidade do Porto.

O NOS Primavera Sound irá regressar em 2018, já se sabendo as datas: 7, 8 e 9 de junho.