Salvador Sobral irá atuar na próxima edição do festival Super Bock Super Rock, noticia o Diário de Notícias.

O cantor e vencedor do festival da Eurovisão irá apresentar-se no festival lisboeta acompanhado pelo pianista Júlio Resende, com quem tem um projeto intitulado Alexander Search, inspirado em Fernando Pessoa e no qual canta em inglês.

Ainda não foi noticiado, no entanto, em que data ou palco se apresentará Salvador Sobral. O festival Super Bock Super Rock realiza-se de 13 a 15 de julho no Parque das Nações, em Lisboa.