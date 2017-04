A dupla mexicana Rodrigo y Gabriela é a mais recente confirmação para o cartaz do festival EDP Cool Jazz. Atuarão nos Jardins do Marquês de Pombal, em Oeiras, no dia 18 de julho.

Conhecidos pela sua fusão de rock, jazz e flamenco, a dupla regressará assim a Portugal para uma vez mais apresentar ao vivo os temas de 9 Dead Alive, o seu último álbum, após um concerto na Aula Magna, em 2016.

Os bilhetes para este espetáculo já se encontram à venda, nos locais habituais, pelo preço único de 30 euros. Confira aqui o cartaz completo do festival EDP Cool Jazz:

EDP COOL JAZZ



Rodrigo y Gabriela

18 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

30 euros

The Pretenders

19 de julho, Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 25 euros e 65 euros



Maceo Parker

20 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Entre 25 euros e 45 euros



Maria Gadú

23 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

Entre 35 euros e 50 euros



Jake Bugg e Jorge Palma

25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

30 euros



Jamie Lidell

26 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Dos 25 euros aos 45 euros



Jamie Cullum

Luísa Sobral

29 de julho no Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 23 euros e 65 euros