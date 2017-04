TREMOR



Ilha de São Miguel, Açores

De 4 a 8 de abril



Mão Morta

Circuit des Yeux

Yves Tumor

Norberto Lobo

Morbid Death

Flamingods

Conjunto Corona

PMDS

We Sea

Filipe Furtado

Bonga

Camera

Ghost Hunt

3rd Method

The Quiet Bottom



CAPARICA PRIMAVERA SURF FEST

Praia do Paraíso, Costa da Caparica



De 6 a 15 de abril



Virgul

Freddy Locks

Jay Moreira & os Bandidos

DJ Afrozila

Regula

Holly Hood

Valas

DJ Cruzfader

Diogo Piçarra

April Ivy

Freddy Locks

Keep Razors Sharp

PAUS

Frankie Chavez

Tara Perdida

Allen Halloween

Sara Tavares

Tara Perdida

Trevo

Allen Halloween

DJ Zé Pedro



NOS PRIMAVERA SOUND



Parque da Cidade, do Porto

De 8 a 10 de junho

50 euros (um dia) e 100 euros (passe)

Quinta-feira, dia 8 de Junho: Cigarettes After Sex, Flying Lotus, Grandaddy, Justice, Miguel, Rodrigo Leão & Scott Matthew, Run The Jewels, Samuel Úria

Sexta-feira, dia 9 de Junho: Angel Olsen, Bon Iver, Cymbals Eat Guitars, First Breathe After Coma, Hamilton Leithauser, Jeremy Jay, Julien Baker, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mano Le Tough, Nicolas Jaar, Nikki Lane, Pond, Richie Hawtin, Royal Trux, Skepta, Sleaford Mods, Swans, Teenage Fanclub, Whitney

Sábado, dia 10 de Junho: Against Me!, Aphex Twin, Bicep, The Black Angels, Death Grips, Elza Soares, Evols, The Growlers, Japandroids, Lady Wray, The Make-Up, Metronomy, Mitski, Núria Graham, Operators, Sampha, Shellac, Tycho, Wand, Weyes Blood



FESTIVAL MIMO

De 21 a 23 de julho, em Amarante

Entrada grátis



Herbie Hancock

FESTIVAL MED LOULÉ

Loulé

De 29 de junho a 2 de julho



Ana Moura

Rachid Taha

Rodrigo Leão

Fanfare Ciocarlia

Mayra Andrade

Bnegão

Canzoniere Grecanico Salentino

Marta Ren

Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou

Akua Naru

Throes + The Shine

Fábia Rebordão

Passe 3 Dias - Pré-Venda até dia 25/06 - 25,00€; Passe 3 Dias - a partir dia 26/06 - 30,00€; Bilhete Diário - Pré-Venda até dia 25/06 - 10,00€; Bilhete Diário - a partir do dia 26/06 - 12,00€; Bilhete Família (2 Adultos + 2 Crianças até 16 anos) - 25,00€

MUSA CASCAIS

Praia de Carcavelos

De 29 de junho a 1 de julho



Skatalites

Horace Andy

Fantan Mojah

Ponto de Equilíbrio



15 euros (um dia), 20 euros (dois dias) e 25 euros (três dias com campismo)

Depois de 26 de abril: mais cinco euros cada



SUMOL SUMMER FEST

De 30 de junho a 1 de julho, na Ericeira



30 de junho

Palco Sumol

A História do Hip-Hop Tuga

Digital Farm Animals



Palco Quiksilver Boardriders

DJ Dadda

insch

Fugly



1 de julho

Palco Sumol

Sean Paul

Post Malone

Valas



Palco Quiksilver Boardriders

Sensi DJ Set

The Zanibar Aliens

The Sunflowers



Entre 22 euros (diário) e 38 euros (passe)

Passe misto para Sumol Summer Fest e MEO Sudoeste: 120 euros

NOS ALIVE 17

De 6 a 8 de julho, Passeio Marítimo de Algés

6 de julho

The xx (Palco NOS)

The Weeknd (Palco NOS)

Alt-J (Palco NOS)

Phoenix (Palco NOS)

Ryan Adams (Palco Heineken)

Blossoms (Palco Heineken)

Rhye (Palco Heineken)

Bonobo (Palco Heineken)

Royal Blood (Palco Heineken)

Glass Animals (Palco Heineken)

7 de julho

Foo Fighters (Palco NOS)

The Cult (Palco NOS)

The Kills (Palco NOS)

Courteneers (Palco NOS)

Tiago Bettencourt (Palco NOS)

Warpaint (Palco Heineken)

Wild Beasts (Palco Heineken)

Parov Stelar (Palco Heineken)

Savages (Palco Heineken)

Local Natives (Palco Heineken)

8 de julho

Depeche Mode (Palco NOS)

Imagine Dragons (Palco NOS)

Fleet Foxes (Palco Heineken)

Kodaline (Palco NOS)

Avalanches (Palco Heineken)

Spoon (Palco Heineken)

Cage the Elephant (Palco Heineken)

Peaches (Palco Heineken)

Depeche Mode (Palco Heineken)

Floating Points (Palco Heineken)

Benjamin Booker (Palco Heineken)



SUPER BOCK SUPER ROCK

De 13 a 15 de julho, Parque das Nações, Lisboa

55 euros (dia) e 109 (passe)



13 de julho



Palco Super Bock

Red Hot Chili Peppers

Capitão Fausto



Palco EDP

Boogarins

Kevin Morby

The Orwells



Palco Carlsberg

Tuxedo



14 de julho



Palco SBSR

London Grammar



Palco EDP

Tyler the Creator

Slow J

Língua Franca



15 de julho



Palco Super Bock

Deftones

Foster the People



Palco EDP

Bruno Pernadas

James Vincent McMarrow

Seu Jorge “The Life Aquatic”: Tributo a David Bowie

Taxiwars



MEO MARÉS VIVAS

De 14 a 16 de julho, Vila Nova de Gaia

35 euros (dia) e 60 euros (passe)



14 de julho

Bastille

Agir

Tom Chaplin

Diogo Piçarra



15 de julho

Scorpions



16 de julho

Sting

Miguel Araújo

Seu Jorge



EDP COOL JAZZ



The Pretenders

19 de julho, Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 25 euros e 65 euros



Maceo Parker

20 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Entre 25 euros e 45 euros



Maria Gadú

23 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

Entre 35 euros e 50 euros



Jake Bugg e Jorge Palma

25 de julho, Jardins do Marquês de Pombal

30 euros



Jamie Lidell

26 de julho, Jardins do Marquês do Pombal

Dos 25 euros aos 45 euros



Jamie Cullum

Luísa Sobral

29 de julho no Parque dos Poetas, Oeiras

Entre 23 euros e 65 euros



MILHÕES DE FESTA

Entre 20 e 23 de julho

Parque Fluvial de Barcelos



The Gaslamp Killer

Sarathy Korwar

Sex Swing

Meatbodies

Enablers

Janka Nabay & The Bubu Gang

Pixvae



50 euros até 16 de abril, 55 euros depois dessa data, 60 euros a partir de 3 de julho



FMM de Sines

Entre 21 e 29 de julho, em Sines e Porto Covo



Cristina Branco

Oumou Sangaré

Fatoumata Diwara com Hindi Zahra

Gaye Su Akyol

Lura

Savina Yannatou

Leyla McCalla

Emicida

CelesteMariposa

José Mucavele & João Afonso

Mateo Kingman

Richard Bona

Thomas de Pourquery

Tiken Jah Fakoly

Waldemar Bastos



MEO SUDOESTE

De 1 a 5 de agosto

Zambujeira do Mar



48 euros (bilhete diário) e 105 (passe)



2 de agosto

Palco MEO

The Chainsmokers

Mac Miller

Richie Campbell



3 de agosto

Palco MEO

Two Door Cinema Club

Mishlawi

DJ Snake

Marshmello



4 de agosto

Palco MEO

Martin Garrix

Lil Wayne

Dua Lipa

Crystal Fighters



5 de agosto

Palco MEO

Jamiroquai



NEOPOP

De 3 a 5 de agosto

Junto ao Forte de Santiago da Barra, Viana do Castelo



Entre 40 euros e 75 euros (bilhetes diários e passes de três dias, preços até ao final de março)



Kraftwerk

Moderat

Rødhad

Planetary Assault Systems

DJ Stingray

Voiski

Sonja Moonear

Dax J

Paul Temple

Eric Cloutier

Dixon

Maceo Plex

Helena Hauff

Loco Dice

Paco Osuna

Chris Liebing

Solar

Speedy J (live)

DJ Bone

Jane Fitz

Svreca

Dr. Rubinstein

Zadig (live)

Lewis Fautzi



VOA - Heavy Rock Festival

De 4 a 6 de agosto

Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios

Dos 35 euros (bilhete diário) aos 65 euros (passe)



Dillinger Escape Plan

Epica

Childrain

Colosso

Trivium

Obituary



DOURO ROCK

11 e 12 de agosto

Peso da Régua



Capitão Fausto

Linda Martini

GNR

Blind Zero

You Can’t Win Charlie Brown

Marta Ren & The Groovelvets

Piruka

Bed Legs



10 euros



SOL DA CAPARICA

De 10 a 13 de agosto



Manel Cruz

Carlos do Carmo

Regula

Sam Alone

Criolo

Matias Damásio



35 euros (passe para todos os dias)



VAGOS METAL FEST

Quinta do Ega (Vagos)

De 11 a 13 da agosto



Soulfly

Rhapsody Reunion

Arch Enemy

Hammerfall

Wintersun

Metal Church

Korpiklaani

Whitechapel

Powerwolf

Chelsea Grin

Havok

Primordial

Batushka

Therion

Gorguts

Hills Have Eyes

Gama Bomb

Cough

Grunt

And Then She Came

Tales For The Unspoken

Miss Lava

Brutality Will Prevail

Attick Demons

Reaktion

Implore

Revolution Within



VODAFONE PAREDES DE COURA

De 16 a 19 de agosto

75 euros (passe)



Nick Murphy (Chet Faker)

Foxygen

Foals

Benjamin Clementine

Ty Segall

Car Seat Headrest

Beach House

BadBadNotGood

!!! (Chk Chk Chk)

Future Islands

At The Drive-In

Beak>

Ho99o9

Moon Duo

Sunflower Bean

Manel Cruz

Mão Morta

Young Fathers

Andy Shauf

You Can't Win, Charlie Brown



ENTREMURALHAS

Castelo de Leiria, entre 24 e 26 de agosto



24 AGOSTO

POSITION PARALLÈLE | BESTIAL MOUTHS



25 AGOSTO

PERTURBATOR | VOX LOW | BÄRLIN | DEAR DEER | TWA CORBIES



26 AGOSTO

NICOLE SABOUNÉ | TUXEDOMOON | DARKHER | SELOFAN | ÀRNICA



FESTIVAL SEMIBREVE

De 27 a 29 de outubro

Theatro Circo, gnration e Casa Rolão



Deathprod

Valgeir Sigurðsson

Fis

Kyoka