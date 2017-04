O rapper norte-americano Future é a mais recente confirmação para o cartaz do Super Bock Super Rock, subindo ao palco Super Rock no dia 14 de julho.

Future, de seu nome verdadeiro Nayvadius Wilburn, é um dos rappers mais populares do momento, tendo editado este ano não um, mas dois álbuns: FUTURE e HNDRXX.

Com o lançamento dos mesmos, Future conseguiu o que mais ninguém havia até agora feito: alcançar o primeiro lugar da tabela de vendas norte-americana com dois álbuns distintos, no espaço de apenas uma semana.

A 23ª edição do festival realiza-se no Parque das Nações, em Lisboa, de 13 a 15 de julho. Os bilhetes estão à venda nos locais habituais a preços que vão dos 55 euros (diário) aos 109 euros (passe). Já não há, no entanto, ingressos para o primeiro dia, em que atuam os Red Hot Chili Peppers.

Confira aqui o cartaz anunciado até ao momento:

13 de julho

Palco Super Bock

Red Hot Chili Peppers

Capitão Fausto

Palco EDP

Kevin Morby

The Orwells

Boogarins

Palco Carlsberg

Tuxedo



14 de julho

Palco Super Bock

London Grammar

Future

Palco EDP

Tyler, The Creator

Língua Franca

Slow J



15 de julho

Palco Super Bock

Deftones

Foster the People

Palco EDP

Seu Jorge “The Life Aquatic”: Tributo a David Bowie

TaxiWars

James Vincent McMorrow

Bruno Pernadas